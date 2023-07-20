Старший брат «Дастера»: кроссовер Renault/Dacia Bigster будет стоить 2,2 млн рублей

Спустя год после дебюта нового поколения Renault Duster в продажу выйдет один из самых ожидаемых кроссоверов в сегменте недорогих семейных SUV. Машину собираются назвать Bigster и продавать в качестве альтернативы Peugeot 5008 и Citroen C5 Aircross.

Премьера Bigster в качестве концепта состоялась в 2021 году. Во время презентации модель прозвали Duster XL, поскольку было обещано, что оба вседорожника будут выглядеть практически одинаково.

Главным отличием серийного «Бигстера» от «Дастера» станут габариты. Длина первого должна составить около 4,6-метров (у нынешнего Duster этот показатель равен 4,3-метрам), а внутри уместиться сразу три ряда сидений (7 мест).

В Renault обещают, что новинка получит полностью цифровые дисплеи в салоне и панорамный люк в крыше, а также ряд механических новшеств.

Как и новый Duster, кроссовер Bigster будет построен на модульной платформе CMF-B, которая изначально должна была достаться, в том числе моделям Lada, но от этих планов пришлось отказаться.

Как утверждает издание «L’argus», у нового Bigster будет полностью гибридная версия, в основе которой окажется 1,8-литровый мотор HR18, работающий по циклу Аткинсона. Безмуфтовая кулачковая трансмиссия будет связана с новым электромотором с осевым потоком, разработанным французским стартапом Whylot. Привод – передний или полный.

Но, пожалуй, самое интересное, связано с ценами на этот кроссовер, появления которого ожидают в 2025 году. По информации французских СМИ, ценник на Bigster будет стартовать с отметки в 22 тысячи евро (2,2 млн рублей по нынешнему курсу), что на 3 тысячи евро дороже, чем собираются просить за новый Duster.