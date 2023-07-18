В Сети показали фото нового рамного внедорожника Toyota

Текущее поколение рамного внедорожника Toyota Fortuner находится в строю с 2015 года. Как и в случае с его предшественником, он был построен на той же платформе, что и пикап Hilux. Автомобиль пережил рестайлинг в 2020 году, а спустя 3 года готовится к плановой смене генерации.

Накануне в Сети появились первые фотографии, демонстрирующие внешний облик японской новинки, премьера которой запланирована на ближайшие несколько месяцев.

Судя по сделанным фотошпионами снимкам, внешне новый Fortuner будет иметь скорее эволюционный, нежели революционный дизайн. Сбоку машина окажется похожа на существующую модель, но слегка изменится спереди и сзади.

Так, к примеру, на фото можно заметить у внедорожника обновленный блок светодиодных фар и более округлые задние фонари, а также увеличившуюся в размерах радиаторную решетку и немного другой бампер.

Технических подробностей о модели пока нет, но не исключено, что она продолжит использовать в качестве платформы «тележку» Hilux, а также сохранит актуальную агрегатную линейку, состоящую из 2,7-литрового бензинового мотора и 2,8-литрового турбодизеля.

Впрочем, как пишут индийские СМИ, у нового Fortuner практически наверняка будет и новый вариант с мягко-гибридной силовой установкой, который хоть и не позволит продемонстрировать существенную разницу в расходе топлива по сравнению с обычными ДВС, но все же окажется экономичнее текущей линейки ДВС модели.