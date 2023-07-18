Skoda представит в августе две новые модели

Компания Skoda намекнула на дебют двух новых моделей в августе, показав их эскизы. Обновленные модели Kamiq и Scala будут официально представлены 1 августа – спустя почти 4 года после официального появления в продаже.

Обе новинки чешской марки построены на одной платформе и обладают схожим стилем, поэтому изменения в их дизайнах окажутся одинаковыми.

Судя по выложенным в Сеть эскизам, как кроссовер, так и универсал претерпят минимальные перемены в экстерьере, которые затронут разве что их фары.

Оптика окажется чуть более узкой, чем раньше, а бамперы обзаведутся незначительными изменениями в области вентиляционных отверстий.

Не ожидается существенной модернизации и в салоне, где, скорее всего, все новшества будут выглядеть так же, как в новой Fabia.

Что касается подкапотного пространства, то в нем в случае как с Kamiq, так и Scala должны разместиться прежние 3-цилиндровые литровые моторы TSI и 4-цилиндровые 1,5-литровые двигатели TSI, работающие в паре с 6-скоростной МКПП или 7-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями.