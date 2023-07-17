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Nissan снимет с продаж хэтчбек Micra: его преемник может выглядеть так

Он вернется на этот рынок, но уже построенным на платформе Renault

Текст: Ростислав Архипов
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После того, как Ford прекратил производство Fiesta в начале этого месяца, та же участь ожидает еще одну модель из этого класса. Речь идет о Nissan Micra, который не доступен в Европе с середины июля. 

Информация о том, что Micra больше не продается в ЕС, исходит от французского издания L’argus и подтверждается отсутствием модели на сайте японской марки. Сейчас Nissan Micra собирают на заводе Renault во Флинтсе, где французы также производят другой компакт-кар Zoe.

По всей вероятности, «Микра» будет отсутствовать в каталоге Nissan в Европе как в этом году, так и частично в следующем до того момента, пока не окажется готово ее новое поколение (показано на рендерах ниже).

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Следующая генерация этой модели японской марки должна разделить детали и технологии с преемником классической модели Renault 5, которая также появится в следующем году.

В качестве платформы для обеих моделей, если верить слухам, будет задействована «тележка» CMF-B EV. 

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Кроме того, утверждается, что новую Micra будут собирать уже на другом заводе. В качестве этой площадки выступит то же предприятие, которое хотят задействовать для выпуска нового Renault 5. 

Источник:L'argus

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