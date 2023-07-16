Раскрыты 3 машины, которые спустя время можно продать во много раз дороже

За последнее десятилетие рост цен на автомобили в России носит стабильный характер, поэтому практически все машины, которые были куплены за этот период не только не подешевели, но еще и подорожали относительно своей начальной стоимости.

Впрочем, в этом списке существует три безоговорочных лидера, до которых по ликвидности пока не удалось дотянуться ни одному претенденту.

Эксперты провели анализ начальной стоимости машин в 2019 году, сравнив их с ценой точно таких же автомобилей, но на вторичном рынке спустя три года. В итоге были выявлены несколько моделей, остаточная стоимость которых оказалась гораздо выше, чем в случае с другими.

Тройку открыл внедорожник Lada Niva Legend. Согласно подсчетам, за три года эксплуатации классическая «Нива» в России не только не дешевеет, а напротив дорожает на 131,6%.

Строчкой ниже по этому показателю располагается китайский кроссовер Chery Tiggo 4 (+133,7% к цене новой машины спустя 3 года использования).

Тогда как звание самого ликвидного автомобиля завоевал рамный японский внедорожник, но совсем не Toyota Land Cruiser, а Suzuki Jimny. Согласно подсчетам, маленький король бездорожья за 3 года эксплуатации в РФ дорожает по сравнению с ценой новой машины на 134,2 процента.