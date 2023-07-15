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Новый внедорожник Toyota могут назвать Land Cruiser 250 и сделать его гибридом

Он придет на место Prado, который серьезно не менялся уже более 14 лет

Текст: Алексей Шмидт
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Долгожданное следующее поколение внедорожника Toyota Land Cruiser Prado может не только сменить название, но еще и впервые в истории этой модели получить гибридную силовую установку. Такие слухи пришли из Японии, где в качестве сроков премьеры вездехода называют осень этого года.

В основу модели, которая, если верить информации издания «BestCarWeb» будет называться отнюдь не Land Cruiser Prado, а Land Cruiser 250, ляжет модульная архитектура GA-F.

Внедорожник, как и его недавно представленный более люксовый аналог Lexus GX, сохранит раму, а также прежние габариты. 

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Но куда интереснее даже не все это, а то, чего ожидать под капотом преемника Prado. Инсайдеры из страны восходящего солнца выяснили, что помимо 3,5-литрового бензинового V6 и 2,4-литровой «четверки» Land Cruiser 250 собираются оснастить гибридной силовой установкой.

Если эти сведения подтвердятся, то вариант HEV (традиционный гибрид) станет первым в истории этой модели. Впрочем, подробностей о том, что за мотор будет лежать в его основе, а также какой окажется отдача всей системы пока нет. 

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Новинка Toyota, которая сменит в модельном ряду Prado, должна сохранить традиционный для него вместительный 7-местный салон, так полюбившийся всем покупателям этой модели. 

Источник:BestCarWeb

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