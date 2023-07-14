Кардинально изменившийся Duster могут представить до конца года

Компания Renault продолжает работать над новым, третьим по счету поколением кроссовера Duster, который продается в Европе и под брендом Dacia. Проект, проходящий под заводским наименованием P1310, должны были представить в начале 2024 года, но если верить слухам, дебют реформенного вседорожника может состояться даже раньше этого срока.

Как пишет французское издание «Aura», премьера новой генерации «Дастера» запланирована на последний квартал 2023 года. В качестве ориентировочного месяца, когда может состояться премьера машины, называется ноябрь.

Судя по рендеру, опубликованному этим же порталом, со сменой поколения самый популярный кроссовер Renault/Dacia приобретет высокий капот, ярко-выраженные колесные арки, бампер с крупной решеткой снизу, а также корму со слегка скошенной крышей.

Дополнить общую картину в случае с этой моделью должны большие черные рейлинги на крыше, задний спойлер и прямоугольные фары с плоскими светодиодными дневными ходовыми огнями.

Внутри нового Duster ожидается значительный скачок качества материалов и самой отделки, а также увеличенное пространство для ног пассажиров и водителя.

В качестве платформы для кроссовера выступит модульная архитектура альянса Renault-Nissan-Mitsubishi под названием CMF-B. Тележка поддерживает несколько типов силовых установок, включая ДВС и гибридные агрегаты.

Французские журналисты уверены, что дизельных моторов в линейке нового Duster не будет. Основной упор будет сделан на бензиновые турбомоторы, работающие в составах мягко-гибридных силовых установок.