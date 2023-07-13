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Renault обновила «BMW X4 для бедных» 

Между ним и «экс-российским» кроссовером нет ничего общего

Текст: Алиса Шашкова
new renault arkana b23

С тех пор, как кроссовер Renault Arkana получил европейскую версию, ничем не связанную с собиравшимся в Москве автомобилем, прошло почти три года, а это значит, что назрела необходимость его модернизации.

Изменения, произошедшие с машиной, которую в ЕС еще называют «BMW X4 для бедных», оказались незначительными и касаются исключительно ее внешнего вида.

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Первое, на что стоит обратить внимание в модернизированной «Аркане», так это на наличие у нее новой радиаторной решетки, украшенной ромбовидным логотипом бренда другого дизайна. По бокам расположились слегка изменившие форму фары, а снизу немного пересмотренный бампер. 

Ряд перемен произошел и сзади, где появились другие фонари и более современный шильдик бренда. 

2023 renault arkana gets a facelift remains the same relatively poor mans bmw

Остальные изменения затронули лишь палитру кузова, которая была расширена новыми цветами, а также элементы декора. Тогда как техническое оснащение кроссовера осталось нетронутым. 

2023 renault arkana gets a facelift remains the same relatively poor mans bmw

Европейские Arkana продолжат продаваться в «Старом Свете» в версии с мягко-гибридными силовыми установками, выдающими 140 и 160 лошадиных сил, а также в электрифицированном варианте E-Tech, работающем на базе 1,6-литровой «четверки» мощностью 94 л.с. и электромотора с компактной батареей на 1,2 кВт/ч. 

Прием заказов на реформенный Renault Arnaka в Европе откроется до конца этого лета. Цены на него еще не объявлены, но, скорее всего, машина сохранит актуальный прайс-лист, начинающийся от 31 тысячи евро (3 миллиона 112 тысяч рублей по текущему курсу). 

Источник:Autoevolution

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