Renault обновила «BMW X4 для бедных» 

С тех пор, как кроссовер Renault Arkana получил европейскую версию, ничем не связанную с собиравшимся в Москве автомобилем, прошло почти три года, а это значит, что назрела необходимость его модернизации.

Изменения, произошедшие с машиной, которую в ЕС еще называют «BMW X4 для бедных», оказались незначительными и касаются исключительно ее внешнего вида.

Первое, на что стоит обратить внимание в модернизированной «Аркане», так это на наличие у нее новой радиаторной решетки, украшенной ромбовидным логотипом бренда другого дизайна. По бокам расположились слегка изменившие форму фары, а снизу немного пересмотренный бампер.

Ряд перемен произошел и сзади, где появились другие фонари и более современный шильдик бренда.

Остальные изменения затронули лишь палитру кузова, которая была расширена новыми цветами, а также элементы декора. Тогда как техническое оснащение кроссовера осталось нетронутым.

Европейские Arkana продолжат продаваться в «Старом Свете» в версии с мягко-гибридными силовыми установками, выдающими 140 и 160 лошадиных сил, а также в электрифицированном варианте E-Tech, работающем на базе 1,6-литровой «четверки» мощностью 94 л.с. и электромотора с компактной батареей на 1,2 кВт/ч.

Прием заказов на реформенный Renault Arnaka в Европе откроется до конца этого лета. Цены на него еще не объявлены, но, скорее всего, машина сохранит актуальный прайс-лист, начинающийся от 31 тысячи евро (3 миллиона 112 тысяч рублей по текущему курсу).