В Россию начали ввозить самый беспроблемный автомобиль в 2023 году

Официальные поставки автомобилей большинства компаний, за исключением китайских, в Россию фактически остановились, поэтому основная часть машин от зарубежных брендов поступает к нам по параллельному импорту. И японская марка Lexus здесь далеко не исключение.

С недавних пор этот бренд начал ввозить в РФ по этой схеме одну из своих моделей, которая считается самой беспроблемной в 2023 году.

Ежегодно авторитетное издание J.D.Power публикует собственное исследование, в ходе которого называет самые надежные автомобили. Каждой из моделей присваивается собственный коэффициент среднего количества проблем на 100 машин (PP100). Чем меньше оказывается эта цифра, тем более крепким считается автомобиль.

Лидером в этом рейтинге 2023 года стал кроссовер Lexus RX. Японский «паркетник» получил оценку 111/PP100, тогда как средний показатель по отрасли оказался равен 186 проблемам на 100 автомобилей.

В Россию Lexus RX 2023 года выпуска поступают сразу в нескольких вариантах оснащения.

Линейка двигателей этих машин включает в себя базовый 2,4-литровый 4-цилиндровый бензиновый агрегат на 279 лошадиных сил (430 Нм), работающий в паре с 8-скоростным «автоматом», а также гибридные силовые установки. Привод можно выбрать как передний, так и полный.

Цены на самый беспроблемный автомобиль в 2023 году по версии J.D.Power в России начинаются с отметки в 6 миллионов рублей и доходят до 12 миллионов рублей.