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Британцы назвали самые надежные семейные автомобили в 2023 году

В ТОП-10 вошли машины, которые хорошо известны, в том числе и России

Текст: Алексей Шмидт
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Семейная жизнь порой бывает сопряжена с необходимостью владения автомобилем, который умещает в себе сразу несколько качеств: практичность, экономичность и безопасность. Однако не менее важным в списке приоритетов является и его надежность. 

Аналитики британского издания «Driver Power» провели исследование, в рамках которого составили список из самых надежных семейных автомобилей в 2023 году. В десятку вошли модели, которые можно сегодня купить и в России. 

10-е место: Volkswagen T-Roc (96,08%)

Volkswagen T Roc R Line 033 q96zo3

Один из самых популярных VW на рынке «Туманного Альбиона» обладает рядом проблем, включая периодические неисправности по электрической части и не самое высокое качество отделки. Впрочем, немецкий автопроизводитель борется с ними широкими возможностями расширения гарантии почти в 2 раза с 60 до 100 тысяч миль. 

9-е место: Citroen C4 (96,28%)

Citroen C4 016 rnajwr

Этот французский кроссовер называют одним из лучших в Европе благодаря экономичности, разумности эксплуатационных расходов, безопасности и, самое главное, надежности. 

Согласно опросу владельцев, C4 отлично собран, обладает хорошим качеством как экстерьера, так и интерьера, а также почти не ломается.

8-е место: Kia Ceed (96,42%)

Kia Ceed GT Line S 016 ek1bt2

Семейство корейских машин C-класса британцы похвалил за качество сборки, а также возможность увеличения гарантии вплоть до 7 лет или 100 тысяч миль пробега. 

7-е место: Skoda Kodiaq (96,46%)

Skoda Kodiaq 5

Чешский «паркетник» регулярно входит в списки самых практичных автомобилей в мире, параллельно с этим оставаясь надежной семейной рабочей лошадкой. Больше всего владельцам «Кодиаков» нравится их экстерьер и интерьер, а также гарантия до 100 тысяч миль. 

6-е место: Lexus UX (96,60%)

Lexus UX 250h

С годами автомобили Lexus стали синонимом, безопасности, надежности и качества сборки. И UX – не исключение. Владельцы таких японских SUV в Великобритании похвалили их за высокий уровень сборки, а также работу двигателя и трансмиссии. Еще один плюс – длительная гарантия. 

5-е место: Nissan Leaf (96,69%)

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Больше всего в случае с этим электрическим хэтчбеком Nissan его владельцы ценят невысокие общие эксплуатационные расходы, что косвенно говорит о его надежности. Кроме того, машину хвалят за работу трансмиссии и качество интерьера.

4-е место: Lexus NX (97,20%)

Lexus NX 450h

Еще один Lexus, который оказался превосходен почти во всех ожидаемых областях. Покупатели таких кроссоверов в Великобритании чрезвычайно довольны общим качеством машины, ее безопасностью и надежностью, а также отмечают приятный плюс в виде расширенной гарантии до 10 лет или 100 тысяч миль. 

3-е место: Mazda CX-5 (97,76%)

Mazda CX 5 2022

Завсегдатай всевозможных рейтингов с самыми беспроблемными кроссоверами отметился и здесь.

Британским владельцам CX-5 нравится в нем качество сборки и удобство пользования, а также невысокие эксплуатационные расходы на техническое обслуживание из-за минимального количества поломок. 

2-е место: Toyota Prius (98,13%)

Toyota Prius UK

Одним из самых надежных семейных автомобилей был назван гибрид Toyota, забраться на столь высокую позицию которому удалось благодаря выдающейся беспроблемности.

Кроме того, владельцев таких хэтчбеков впечатлила их безопасность и низкие расходы на обслуживание, а также возможность покупки расширенной гарантии.

1-е место: Subaru Outback (98,70%)

Subaru Outback

Первое место в списке лучших семейных автомобилей заняла одна из самых популярных моделей Subaru. Владельцы таких машин в Великобритании ценят их за высокое качество сборки, прочность и способность стойко выдерживать повседневные нагрузки.

Не последнее место в общей оценке этой модели занимает базовая гарантия в 5 лет или 100 тысяч миль пробега, что на 2 года и 40 тысяч миль больше, чем в случае с большинством его конкурентов.  

Источник:Autoexpress

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