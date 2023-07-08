Британцы назвали самые надежные семейные автомобили в 2023 году

Семейная жизнь порой бывает сопряжена с необходимостью владения автомобилем, который умещает в себе сразу несколько качеств: практичность, экономичность и безопасность. Однако не менее важным в списке приоритетов является и его надежность.

Аналитики британского издания «Driver Power» провели исследование, в рамках которого составили список из самых надежных семейных автомобилей в 2023 году. В десятку вошли модели, которые можно сегодня купить и в России.

10-е место: Volkswagen T-Roc (96,08%)

Один из самых популярных VW на рынке «Туманного Альбиона» обладает рядом проблем, включая периодические неисправности по электрической части и не самое высокое качество отделки. Впрочем, немецкий автопроизводитель борется с ними широкими возможностями расширения гарантии почти в 2 раза с 60 до 100 тысяч миль.

9-е место: Citroen C4 (96,28%)

Этот французский кроссовер называют одним из лучших в Европе благодаря экономичности, разумности эксплуатационных расходов, безопасности и, самое главное, надежности.

Согласно опросу владельцев, C4 отлично собран, обладает хорошим качеством как экстерьера, так и интерьера, а также почти не ломается.

8-е место: Kia Ceed (96,42%)

Семейство корейских машин C-класса британцы похвалил за качество сборки, а также возможность увеличения гарантии вплоть до 7 лет или 100 тысяч миль пробега.

7-е место: Skoda Kodiaq (96,46%)

Чешский «паркетник» регулярно входит в списки самых практичных автомобилей в мире, параллельно с этим оставаясь надежной семейной рабочей лошадкой. Больше всего владельцам «Кодиаков» нравится их экстерьер и интерьер, а также гарантия до 100 тысяч миль.

6-е место: Lexus UX (96,60%)

С годами автомобили Lexus стали синонимом, безопасности, надежности и качества сборки. И UX – не исключение. Владельцы таких японских SUV в Великобритании похвалили их за высокий уровень сборки, а также работу двигателя и трансмиссии. Еще один плюс – длительная гарантия.

5-е место: Nissan Leaf (96,69%)

Больше всего в случае с этим электрическим хэтчбеком Nissan его владельцы ценят невысокие общие эксплуатационные расходы, что косвенно говорит о его надежности. Кроме того, машину хвалят за работу трансмиссии и качество интерьера.

4-е место: Lexus NX (97,20%)

Еще один Lexus, который оказался превосходен почти во всех ожидаемых областях. Покупатели таких кроссоверов в Великобритании чрезвычайно довольны общим качеством машины, ее безопасностью и надежностью, а также отмечают приятный плюс в виде расширенной гарантии до 10 лет или 100 тысяч миль.

3-е место: Mazda CX-5 (97,76%)

Завсегдатай всевозможных рейтингов с самыми беспроблемными кроссоверами отметился и здесь.

Британским владельцам CX-5 нравится в нем качество сборки и удобство пользования, а также невысокие эксплуатационные расходы на техническое обслуживание из-за минимального количества поломок.

2-е место: Toyota Prius (98,13%)

Одним из самых надежных семейных автомобилей был назван гибрид Toyota, забраться на столь высокую позицию которому удалось благодаря выдающейся беспроблемности.

Кроме того, владельцев таких хэтчбеков впечатлила их безопасность и низкие расходы на обслуживание, а также возможность покупки расширенной гарантии.

1-е место: Subaru Outback (98,70%)

Первое место в списке лучших семейных автомобилей заняла одна из самых популярных моделей Subaru. Владельцы таких машин в Великобритании ценят их за высокое качество сборки, прочность и способность стойко выдерживать повседневные нагрузки.

Не последнее место в общей оценке этой модели занимает базовая гарантия в 5 лет или 100 тысяч миль пробега, что на 2 года и 40 тысяч миль больше, чем в случае с большинством его конкурентов.