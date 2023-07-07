Раскрыта отличная иномарка на замену Lada Granta

Бюджет до 500 тысяч рублей в современных реалиях не позволит приобрести ни один новый автомобиль, а на вторичном рынке за эту сумму можно рассчитывать разве что на более-менее свежую Lada Granta. Но что, если отечественный автопром не вызывает доверия и хочется иметь что-то попрестижнее? Один из наиболее подходящих вариантов – Chevrolet Aveo второго поколения.

По габаритам этот седан практически та же самая «Гранта» с длиной в 4310 мм, высотой 1505 мм и колесной базой в 2480 мм. У «вазовского» бюджетника для сравнения эти показатели равны 4268, 1500 и 2476 мм соответственно.

В обозначенном бюджете до 500 тысяч рублей можно заниматься поиском «Авео» 2012-2013 годов выпуска, но стоит избегать вариантов с автоматической трансмиссией, которая в случае с этой моделью зарекомендовала себя как очень капризная.

Среди плюсов такого Chevrolet, которых нет у той же Granta, можно выделить более качественный металл кузова и неплохой 1,6-литровый 115-сильный мотор от Opel. В паре с «механикой» этот двигатель обеспечивает Aveo достаточные динамические характеристики для езды как по городу, так и по трассе.

Но, как известно, автомобилей без недостатков не существует. Так что есть они и у «Авео». Необходимо пристальное внимание ко всему навесному оборудованию, которое обладает непредсказуемым ресурсом.

В остальном этот седан очень неплохой вариант для тех, кто желает пересесть с «Гранты», либо же приобрести себе недорогую, но крепкую иномарку.