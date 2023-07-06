Toyota готовит другой новый Land Cruiser для рынка США: первые фото

Месяц назад Toyota раскрыла планы по возрождению на североамериканском рынке модели Land Cruiser, попутно намекнув, что он может сильно отличаться от того, который она будет продавать в других странах. Накануне пресс-служба японской марки опубликовала любопытные тизеры, подпись к которым также вызвала определенные вопросы.

На затемненных изображениях видны очертания двух внедорожников – слева, очевидно, оригинального Land Cruiser, а напротив – нового. Картинки сопровождает следующий текст:

«Благодаря 65-летнему наследию можно притормозить или заново изобрести самого себя. Мы выбрали последнее. Следите за обновлениями».

Говоря о том, что Land Cruiser будет изобретен для рынка США заново, Toyota явно намекает на собственный вариант этой модели для американского рынка. Этот довод подтверждает и сам тизер, на котором внедорожник справа уж очень сильно напоминает по своему экстерьеру обновленный Lexus GX (на заглавном изображении).

Как пишет американская пресса, в Toyota собираются продавать новый, но слегка перелицованный Lexus GX под собственной маркой. При этом называться он будет не Land Cruiser Prado, а просто Land Cruiser.

В случае, если эти слухи подтвердятся, то под капотом такого внедорожника должен расположиться 3,4-литровый V6 с двойным турбонаддувом мощностью 349 лошадиных сил, который ранее достался модернизированному Lexus GX.

Официальная премьера нового Land Cruiser как для рынка США, так и его глобальной версии с индексом Prado состоится до конца этого года.