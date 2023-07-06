Раскрыта отличная альтернатива Toyota Camry за 1 миллион рублей

Цены на вторичном рынке России продолжают расти, причем в случае с некогда суперликвидными моделями, включая знаменитую Toyota Camry, итоговые суммы становятся все выше и выше. В бюджете 1 миллион рублей этот бестселлер японцев в приличном состоянии уже не найти, тогда как ухоженный Avensis 3 поколения (T270) еще возможно.

Дизельные «Авенсисы» в Россию не привозили, тогда как линейка бензиновых моторов этой модели состояла сразу из трех цепных двигателей: 1ZR-FAE, 2ZR-FAE и 3ZR-FAE рабочим объемом 1.6, 1.8- и 2-литра соответственно. Как и большинство моторов «Тойоты» эта троица обладает высоким ресурсом, так что рассказывать о них особо нечего. Чего не скажешь о коробке передач.

Дело в том, что Avensis (в отличие от той же Camry) комплектовалась как механической трансмиссией, так и вариатором. Бесступенчатая КПП хоть и считается на фоне подобных коробок одной из самых крепких, но все же уступает по ресурсу неубиваемому классическому гидротрансформатору. Пожалуй, именно эта причина стала основной, по которой Avensis проиграл внутрибрендовую борьбу Camry.

Впрочем, если говорить об ухоженных машинах с пробегами до 150 тысяч км, то беспокоиться о том, что вариатор потребует существенных затрат на ремонт в ближайшие 100 тысяч километров, не стоит.

То же самое касается подвески модели, серьезных нареканий к которой не было. Ее ремонтопригодность высока, а те проблемы, которые могут возникнуть на высоких километражах, не требуют больших затрат.

В целом, отличный вариант для тех, кому непременно хочется приобрести седан Toyota, но на Camry в «живом» состоянии денег не хватает.