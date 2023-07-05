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Раскрыт надежный японский кроссовер за 1 млн рублей с почти неубиваемым вариатором

Он редко доставляет проблемы на пробегах даже за 300 тысяч км

Текст: Алексей Шмидт
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Если копнуть глубже, то этот автомобиль Subaru является знаменитой «Импрезой», которой попросту увеличили клиренс (до 220 мм), а также дополнили ее дизайн внедорожным обвесом из неокрашенного пластика.

Машина получила название XV и зарекомендовала себя как одна из самых надежных и популярных моделей японской марки. 

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В бюджете 1 миллион рублей на российском вторичном рынке придется присматриваться к машинам первого поколения, пробег которых переваливает за отметку в 150 тысяч километров. Но даже такая цифра для Subaru XV далеко не приговор. А все благодаря удачной связке 2-литрового оппозитного мотора мощностью 150 л.с., работающего в паре с одним из самых надежных в мире вариаторов.

«Старший» двигатель в линейке XV (есть еще мотор на 1,6-литра) может похвастать ресурсом свыше 300 тысяч км. Главные претензии к нему сводятся разве что к повышенному расходу масла, происходящему вследствие потери первоначальных свойств маслосъемных колпачков. 

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Фирменный «субаровский» Lineatronic является одним из лучших вариаторов в истории этого вида трансмиссии, достойно выдерживая нагрузки и обладая способностью не доставлять проблем даже за порогом 250 тысяч километров пробега.

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Слабых звеньев в подвеске XV также нет, но стоит иногда посматривать за целостностью сайлентблоков передних рычагов. Впрочем, даже они редко выходят из строя раньше 200 тысяч км. 

В общем, вполне достойный вариант для тех, кто ищет крепкий кроссовер в бюджете около 1 миллиона рублей.

Источник:Daily-Motor.Ru

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