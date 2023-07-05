Абсолютно новый Toyota Land Cruiser Prado может выглядеть так: изображения

Одной из главных автоновинок этого года, которую собирается представить компания Toyota, без сомнений является новое поколение внедорожника Land Cruiser Prado. Как будет выглядеть автомобиль пока неизвестно. Нет даже шпионских фотографий. Но это не мешает независимым дизайнерам фантазировать на тему того, какой внешний облик достанется долгожданной новинке Toyota.

Автором рендеров нового Land Cruiser Prado является студия «KDesign AG». Автомобильные художники взяли за основу экстерьер новых моделей Toyota Tacoma и Lexus GX, а также Land Cruiser 300. Совместив их воедино получился внедорожник, которым может оказаться грядущий «Прадо».

Машине достался рельефный капот с воздухозаборником, как в случае с пикапом Tacoma, который призван охлаждать турбогибридную силовую установку мощностью 331 лошадиную силу.

Кроме того, внедорожнику досталась схожая с «тойотовским» утилитарником оптика, радиаторная решетка и бампер.

Что касается кормы, то она оказалась выполнена на манер нового поколения Lexus GX с узкой светодиодной полосой, простирающейся через всю заднюю дверь. Посередине расположена подсвеченная надпись «Toyota», а ближе к бамперу черными буквами выгравировано слово «Land Cruiser».

В основу нового Prado должна лечь модульная платформа TNGA-F, которая позволит внедорожнику сохранить рамную конструкцию. Других подробностей о техническом оснащении этой модели пока нет.

По неофициальной информации, премьера автомобиля может состояться до конца 2023 года.