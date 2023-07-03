Раскрыты марки, делающие самые надежные машины: бонус – наиболее неубиваемые модели

Аналитическое агентство «J.D.Power», специализирующееся на подготовке материалов по итогам опросов владельцев тех или иных товаров, опубликовало результаты исследования надежности автомобилей в США за 2023 год. Оно основывалось на ответах 30 тысяч покупателей после 3 лет владения машинами 2020 года выпуска.

Надежность измерялась количеством обнаруженных проблем за последние 12 месяцев на 100 автомобилей (PP100). Чем ниже оказывался этот показатель, тем выше располагалась марка, выпускающая такие машины.

Исследование охватило 184 конкретные проблемные области, включая девять категорий современных систем автомобиля:

Экстерьер;

Водительский опыт;

Функции/контроллеры/дисплеи (FCD);

Помощь при вождении;

Мультимедийная система;

Сиденья;

Климат-контроль;

Интерьер;

Силовой агрегат (двигатель).

Результаты исследования показали, что в среднем на 100 автомобилей приходится 186 проблем, что на 6 проблем меньше, чем было годом ранее.

Самые надежные марки автомобилей в 2023 году

Согласно отчету «J.D.Power», компания Lexus заняла первую строчку по надежности своих автомобилей со 133 проблемами на 100 машин. Среди других премиум-брендов, расположившихся на высоких позициях в этом рейтинге, оказались: Genesis (144/PP100), Cadillac (173/PP100) и BMW (184/PP100).

В массовом сегменте рынка третий год подряд первенствовала Kia (152/PP100). За ней выстроились: Buick (159/PP100), Chevrolet (162/PP100), Mitsubishi (167/PP100) и Toyota (168/PP100).

Что касается списка самых крепких моделей, то в него вошли: