Британцы раскрыли самые надежные и проблемные легковушки

Приобретение подержанного автомобиля всегда таит в себе несколько неизвестных переменных, одной из которых является вопрос о том, насколько крепка выбранная машина. Для того, чтобы лучше ориентироваться в этом ответственном деле, британские аналитики провели исследование, выявив как самые надежные, так и ненадежные машины в своих категориях.

Рейтинг формировался на основе проведенного опроса почти 25 тысяч автовладельцев из «Туманного Альбиона».

Респондентов попросили ответить на вопросы о том, с какими проблемами они сталкивались в ходе эксплуатации своих автомобилей (исключительно легковушки) за последние 24 месяца, после присвоили каждой из моделей собственную оценку с точки зрения общей надежности. Вот что в итоге получилось:

Самые надежные малолитражные автомобили

1 место: Honda Jazz (2015-2020) – рейтинг надежности 100%;

2 место: Toyota Yaris (2011-2020) – рейтинг надежности 98,6%;

3 место: Suzuki Swift (2010-2017) – рейтинг надежности 98,1%.

Самые проблемные «малолитражки»

1 место: Citroen C3 (2010-2016) – оценка надежности 53%;

2 место: Ford Fiesta (2002-2008) – оценка надежности 65,5%;

3 место: Nissan Micra (2010-2016) – оценка надежности 66,4%.

Самые надежные компактные автомобили

1 место: Mazda 3 (2014-2019) – 99,3%;

2 место: Honda Civic (2012-2017) – 96,2%;

3 место: Hyundai i30 (2012-2017) – 94,9%.

Самые проблемные компактные машины

1 место: Vauxhall Astra (2009-2015) – 50,5%;

2 место: Volkswagen Golf (2003-2009) – 66,1%;

3 место: Volkswagen Golf (2009-2013) – 68,1%.

Самые надежные автомобили представительского класса

1 место: Ford Mondeo (2014-2022) – 98,3%;

2 место: Toyota Avensis (2009-2015) – 95,6%;

3 место: BMW 3-Series (2012-2019) – 93,3%.

Самые проблемные машины представительского класса

1 место: Mercedes-Benz C-Class (2014-2021) – 54,9%;

2 место: Mercedes-Benz C-Class (2007-2014) – 67,5%;

3 место: Volkswagen Passat (2005-2015) – 68,3%.

Самые надежные премиальные автомобили

1 место: Audi A7 (2010-2017) – 90,1%;

2 место: Jaguar XJ (2010-2019) – 87,8%;

3 место: Mercedes-Benz E-Class (2009-2016) – 85,3%.

Самые проблемные премиальные машины

1 место: Jaguar XF (2015-настоящее время) – 67,3%;

2 место: Audi A8 (2010-2017) – 74,7%;

3 место: Mercedes-Benz E-Class (2002-2019) – 7,7%.