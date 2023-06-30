Раскрыт недорогой, но очень выносливый седан дешевле 500 тысяч рублей

Как известно, за последние годы цены на автомобили в России сильно выросли, и за сумму, за которую когда-то можно было купить новый Hyundai Solaris (дешевле 500 тысяч рублей), сегодня остается рассчитывать только на автомобиль со вторичного рынка, да еще и с большим пробегом. Но какой из них можно считать одним из лучших? Ответ на этот вопрос дали эксперты журнала Daily-Motor.ru.

Для того, чтобы найти эту 4-дверку в обозначенном бюджете (до полмиллиона рублей), придется сильно постараться, но все же это возможно в случае с дорестайлинговыми машинами 2013-2014 годов выпуска.

Речь идет о Chevrolet Cobalt. Эта модель разрабатывалась бразильским офисом General Motors специально для стран, где качество топлива и дорог находились на не самом высоком уровне. Впрочем, по крайней мере с точки зрения выносливости подвески это обстоятельство ему не помогло. Чего не скажешь о кузове и агрегатной линейке.

«Кобальты» демонстрировали неплохую коррозионную стойкость и комплектовались безальтернативным полуторалитровым мотором мощностью 105 лошадиных сил, который зарекомендовал себя как простой и беспроблемный.

В случае с ним цепь ГРМ способна пережить отметку в 200 тысяч километров пробега, а сам ресурс двигателя превышает 400 тысяч км.

То же самое касается и его механической коробки передач, а также «автомата». Обе трансмиссии при должном обслуживании не будут доставлять проблем своему владельцу примерно столько же, сколько и силовой агрегат.

Из минусов этой модели можно выделить разве что не самое лучшее качество материалов в салоне, а также всевозможных пыльников и уплотнителей. В общем достойная альтернатива неубиваемому Renault Logan в этом бюджете.