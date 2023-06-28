Новейший Toyota Land Cruiser Prado: появились свежие изображения и подробности

Toyota обещает во втором полугодии представить долгожданное новое поколение своего рамного внедорожника Land Cruiser Prado. Автомобиль, который, должен получить индекс 250, может получить в значительной степени измененный дизайн, а также более современное техническое оснащение.

Независимый дизайнер Theophilus Chin, работающий на австралийское издание «Drive», подготовил визуализацию того, как может выглядеть новый «Прадо» в грядущей генерации.

Как видно на рендерных изображениях, автомобиль обзаведется кардинально пересмотренным внешним обликом с полностью новой передней частью кузова, где появится совсем другая радиаторная решетка, капот, фары и бампер.

При этом корма машины практически не поменяется. На неофициальных картинках внедорожник обладает практически такими же, что и раньше задними фонарями, но иной пятой дверью с пронизывающей ее узкой хромированной полосой.

Новый Prado будет спроектирован на той же модульной платформе TNGA-F, что и его старший «родственник» Land Cruiser 300, сохранив рамную конструкцию.

Что касается двигателей, то пока официально ничего неизвестно. Впрочем, ходят слухи, что мощность в случае с новым «Прадо» будет исходить от гибридной силовой установки на базе 2,4-литрового турбомотора, которая в модели Tacoma генерирует 326 л.с. и 630 Нм. Связку этому тандему составляет никель-металл-гидридный тяговый аккумулятор емкостью 1,87 кВт/ч.

Сроки премьеры внедорожника пока засекречены, но в японских изданиях в качестве ориентировочной даты его дебюта называют декабрь этого года.