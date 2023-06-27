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Британцы назвали самые надежные кроссоверы: на них можно положиться

Лучшим в ТОП-10 неожиданно оказался самый компактный "паркетник" BMW

Текст: Ростислав Архипов
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Выбор кроссоверов как на мировом, так и на российском рынках чрезвычайно велик. Причем некоторые автомобильные компании предлагают как минимум несколько моделей, зарекомендовавших себя как очень надежные. Но какие из них являются самыми лучшими в такой дисциплине? 

Ответ на этот вопрос дали журналисты британского издания «Cinch», составив десятку представителей сегмента SUV, на которые можно положиться. 

В своем исследовании они ориентировались на статистику по их поломкам на местном рынке.

Открыл ТОП самых беспроблемных SUV один из наиболее популярных и доступных кроссоверов BMW – «паркетник» X1. За ним расположился Mercedes-Benz GLE, а третьим стал Volkswagen Touareg.

Не менее надежен, как считают британские эксперты, и японский кроссовер Mazda CX-5. В этом ему практически не уступает корейский Sportage, который аналитики из «Туманного Альбиона» и вовсе назвали самой крепкой моделью в линейке Kia. 

За ними идут: Toyota RAV4, Skoda Kodiaq, Hyundai Kona и Kia Niro. А замыкает этот список компактный американский «паркетник» Ford Puma

Источник:Сinch

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