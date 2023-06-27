Полностью новый Renault Duster: 5 интересных фактов

Компания Renault близка к финальной стадии подготовки проекта нового поколения кроссовера Duster. Бестселлер марки, продающийся в Европе под брендом Dacia, со сменой генерации должен пережить существенные внешние и технические изменения. Несмотря на то, что до премьеры остается примерно полгода, некоторые подробности о новинке уже известны.

Дизайн и размер

Новое поколение Duster будет отличаться свежим современным дизайном, черпая вдохновение с концептуального вседорожника Bigster. Автомобилю должны достаться четкие линии кузова, световые элементы в форме буквы Y, а также фирменная вертикальная и мускулистая осанка, которая придаст ему брутальный внешний облик на дороге.

Ожидается, что длина нового «Дастера» составит 4,44-метра, что позволит обеспечить достаточно свободного пространства в салоне для пассажиров и багажа.

Платформа

В основу кроссовера ляжет модульная архитектура Renault-Nissan CMF-B. Ранее на этой же «тележке» собирались выпускать новые автомобили Lada, включая следующую генерацию внедорожника Niva.

Интерьер и особенности

В Renault собираются улучшить общее впечатление от салона Duster, улучшив как его дизайн, так и качество материалов. Такой кроссовер должен обзавестись полностью цифровой комбинацией приборов, мультимедийной системой с большим сенсорным дисплеем, а также полностью пересмотренной эргономикой.

Силовой агрегат и полный привод

Duster следующего поколения, скорее всего, будет комплектоваться целым рядом вариантов трансмиссий. Конкретные версии пока не раскрываются, но в Европе это практически наверняка будут исключительно гибриды.

Одной из силовых установок может оказаться связка 1,6-литрового бензинового мотора и электрического двигателя, суммарно выдающая 140 л.с. Привод, разумеется, можно будет выбрать как передний, так и полный.

Сроки дебюта

Несмотря на то, что изначально новый Duster собирались представить в 2024 году, новые слухи из Франции говорят, что премьера машины может состояться уже в течение этого года. В качестве предполагаемого срока называют ноябрь.