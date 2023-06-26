Названы самые ненадежные автомобили в мире 

Как известно, надежность автомобилей может отличаться в зависимости от модели, года выпуска и других факторов, поэтому важнее всего, что о них говорят сами владельцы.

Взяв за основу множество рейтингов надежности от мировых аналитических изданий (TÜV, Consumer Reports, J.D. Power) редакция Daily-Motor.ru решила выяснить, какие автомобили считаются самыми ненадежными в мире по версии их обладателей. Вот что в итоге получилось:

1 место – Land Rover Range Rover

Несмотря на свой роскошный статус и отличную проходимость эта модель Land Rover обладает множеством проблем с надежностью. Владельцы жалуются на частые проблемы с электрической частью машины, выход из строя ее двигателей, а также неисправности подвески и трансмиссии.

2 место – Fiat 500L

Компактный городской автомобиль, за долгие годы создавший себе репутацию одной из самых ненадежных машин в мире. Многочисленные владельцы этой модели по всему миру сетуют на проблемы с ее электрикой, двигателем, трансмиссией и системой охлаждения.

3 место – Jeep Wrangler

Популярный американский внедорожник, по словам его обладателей, страдает неисправностями с электрическими системами, подвеской, приводом и даже трансмиссией. Заслуженная бронза в этом анти-рейтинге.

4 место – Mini Cooper

Несмотря на стильный внешний облик и компактные размеры эта модель не может похвастать выдающейся надёжностью. Как утверждают владельцы Mini Cooper по всему миру, они часто сталкиваются с проблемами с двигателем, электрикой, системой охлаждения и коробкой передач.

5 место – Tesla Model X

Дорогой электрический кроссовер, «напичканный» высокими технологиями, также обладает рядом сложностей с точки зрения беспроблемной эксплуатации. Так, к примеру, его владельцы со всего земного шара критикуют машину за проблемы с электрическими системами, дверными механизмами и задней подвеской.