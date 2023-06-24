Самый дорогой кроссовер Toyota: вариант дизайна от нейросети и новые подробности

На презентации новых минивэнов Alphard и Vellfire компания Toyota частично подтвердила, что готовит новый кроссовер, который станет самым роскошным и дорогим представителем SUV в линейке бренда.

В качестве одного из слайдов был продемонстрирован тизер этой модели, который не раскрыл практически ничего, кроме его линии крыши, слегка напоминающей Rolls-Royce Cullinan. Но на мероприятии прозвучали некоторые интересные заявления.

Во-первых, если верить словам исполнительного директора Toyota, новый вседорожник марки получит название Century и будет продаваться параллельно с одноименным седаном.

Саму машину топ-менеджер назвал никак иначе как «впечатляющий шаг» на пути Toyota к изменению будущего автомобилей. Все это может намекать на то, что роскошный кроссовер может получить не только двигатель внутреннего сгорания, но еще и вариант с водородной силовой установкой или же электромотором.

Судя по изображению, сгенерированному нейросетью (картинка выше), новинка «Тойоты» получит брутальный внешний облик с массивной радиаторной решеткой, роднящей ее со старшим «Ленд Крузером», рельефный капот, агрессивные светодиодные фары, скрытые в кузове дверные ручки и хромированный обвес по периметру кузова.

Более ранние сообщения говорят о том, что с большой долей вероятности кроссовер Toyota Century будет основан на платформе TNGA-K, которая легла в основу модели Grand Highlander. Впрочем, в отличие от родственника по архитектуре, Century может получить не три ряда сидений, а только два с упором на комфорт и пространство для задних пассажиров.

Предполагается, что новая модель Century окажется значительно дороже актуального Land Cruiser 300, но какой будет разница пока сказать сложно.

В качестве предварительной даты премьеры новинки Toyota называют конец лета – начало осени этого года.