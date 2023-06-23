Другой Toyota Yaris Cross обзавелся пакетом доработок GR Parts

Располагающийся между автомобилями Raize и Corolla Cross кроссовер Yaris Cross является одним из самых популярных SUV в линейке Toyota. И хотя в Европе и Японии такой вседорожник доступен еще с прошлого года, в странах Юго-Восточной Азии его продажи начались только этой весной, а теперь список версий этой модели пополнился вариантом GR Sport.

Компания Gazoo Racing изготовила для компактного «паркетника» Toyota собственный пакет доработок, который главным образом ориентирован на его дизайн.

В версии GR можно рассчитывать на специальный бампер, нижняя часть которого обладает дополнительными накладками, затемненную радиаторную решетку, продвинутый диффузор и спойлер на задней двери, а также шильдики GR в салоне.

Несмотря на название никаких доработок по части подвески с Yaris Cross GR Sport не произошло. Не затронул пакет и агрегатную сторону модели.

Напомним, азиатский Yaris Cross немного отличается от того, что продают в странах ЕС и Японии. Машина обладает собственным внешним обликом и построена на платформе Daihatsu, а не на глобальной «тележке» TNGA-B.

Ее длина составляет 4310 мм, а в список двигателей входит полуторалитровый бензиновый агрегат мощностью 106 лошадиных сил и 138 Нм.

Альтернативным вариантом служит гибридная силовая установка на базе этого же мотора с суммарной отдачей в 169 л.с.