Раскрыт отличный кроссовер за 1 млн рублей с очень крепкой подвеской

Этот кроссовер удостаивался похвалы чуть ли ни от каждого его обладателя. И она была заслуженной. По крайней мере с точки зрения беспроблемной эксплуатации.

Речь, конечно же, идет о Honda CR-V третьего поколения. Сейчас такие кроссоверы можно найти на вторичном рынке страны в бюджете около 1 миллиона рублей.

В список качеств, которыми обладает третий «Сервант», без зазрения совести можно занести его подвеску, являющеюся очень комфортной и способной переваривать даже самые крупные неровности. Параллельно с этим она еще и «плотно сбита», что исключает болтанку и крены при прохождении виражей. В общем – золотая середина для семейного кроссовера. А еще она на удивление крепка.

Ресурс амортизаторов, к примеру, в случае с CR-V 3 переваливает за отметку в 150 тысяч километров. Продлить их срок службы можно периодически проверяя состояние пыльников (спереди). То же самое касается и шаровых опор, способных выхаживать чуть ли не под 180 тысяч км.

А вот на что стоит обратить внимание, так это на пружины, которые с годами имеют свойство проседать.

В остальном же CR-V третьего поколения отличный кроссовер, который радует своих владельцев не только крепкой подвеской, но еще и достойной агрегатной связкой, способной отъездить без серьезных проблем вплоть до 350-400 тысяч км.