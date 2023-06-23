Новая Toyota Supra: первые изображения и подробности

Toyota работает над новым поколением своего спортивного автомобиля Supra. Сроки премьеры модели пока не раскрываются, но с недавних пор в японских СМИ стали все чаще появляться подробности об этом проекте.

Как утверждают журналисты издания «BestCarWeb» со ссылкой на собственные источники, новая Supra останется 2-местным спорткупе и, скорее всего, как и актуальная модель, будет разработана совместными усилиями с BMW.

Базовое проектирование возьмет на себя баварский автогигант, а дизайн кузова и настройку подвески обе компании будут реализовывать самостоятельно, хотя и на общей платформе.

Судя по первым рендерам, опубликованным тем же японским порталом, машине достанется новый дизайн передней и задней частей кузова, где изменятся капот, радиаторная решетка, бампера и светотехника.

Незначительным переменам должны подвергнуться и боковины машины, лишившись знаменитых воздухозаборников.

Несмотря на то, что Toyota взяла курс на чистые электромобили, BMW является производителем, который часто предлагает свои автомобили как в версии с ДВС, так и с электромотором. В таком случае у японцев не будет вариантов кроме как согласиться с подобным положением вещей и не настаивать на безальтернативной «батарейной» версии.

По слухам, дебют новой Supra может состояться в период с 2025 по 2026 годы.