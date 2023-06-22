Названы самые потенциально ненадежные кроссоверы в 2023 году: их лучше обходить стороной

Популярность тех или иных представителей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) совсем не значит, что они являются надежными. Издание «Consumer Reports», ежегодно публикующее собственное исследование в этой области, назвало 5 автомобилей в этой категории, которые обладают самыми низкими показателями потенциальной надежности в 2023 году.

Volkswagen Taos

Прогнозируемая надежность – 1 балл из 5

Количество отзывных кампаний: 0

Основные причины столь плохой позиции этого кроссовера VW в рейтинге связаны со множеством проблем, затрагивающих его двигатель, электрику, трансмиссии, топливную систему. Кроме того, владельцы таких машин жалуются на посторонние шумы.

Худший год для покупки автомобиля на вторичном рынке – 2022-й.

Chevrolet Bolt EUV

Прогнозируемая надежность – 1 балл из 5

Количество отзывных кампаний: 1 (преднатяжитель ремня безопасности может стать причиной возгорания)

Несмотря на то, что это не стандартный автомобиль, а электрокар, количество деталей в котором минимально, Bolt EUV удостоился одной из худших оценок в этом рейтинге по причине частого выхода из строя его электроники и электромотора. Худшим годом для покупки этой машины на «вторичке» был назван 2022-й.

Kia Sorento

Прогнозируемая надежность – 1 балл из 5

Количество отзывных кампаний: 1 (пожароопасность жгута тягово-сцепного устройства)

Появление в этом списке этого кроссовера можно назвать неожиданностью, однако это не совсем так, а скорее закономерность. Плохая оценка Sorento связана с проблемами машин предыдущих модельных годов, которые Kia до сих пор не исправила.

Впрочем, основная их часть приходится исключительно на гибридный вариант этого кроссовера, тогда как бензиновый и дизельный «паркетники» считаются относительно надежными.

Список претензий к двухмоторному Sorento включает в себя поломки системы ABS, тормозных суппортов, конденсатора кондиционера и двигателя, а общей проблемой для гибридного и традиционного варианта кроссовера является низкое качество материалов салона и лакокрасочного покрытия кузова.

Худший модельный год для покупки Sorento по версии «CR» – 2014-й.

Ford Explorer

Прогнозируемая надежность – 1 балл из 5

Количество отзывных кампаний: 3 (камера заднего вида, трансмиссия)

Американские аналитики утверждают, что Explorer страдает от проблем, связанных с электрикой, кузовом и трансмиссией. Худшим годом для покупки этой машины на вторичном рынке оказался назван 2016-й (жалобы на качество отделки салона, рулевое управление, работу климат-контроля, трансмиссии и системы полного привода).

Nissan Pathfinder

Прогнозируемая надежность – 1 балл из 5

Количество отзывных кампаний: 1 (сварные крепления сидений)

Проблемы этого кроссовера Nissan включили в себя автомобильную электронику, кузовные недостатки, а также серьезные неисправности трансмиссии. Худший год для покупки Pathfinder по версии «Consumer Reports» – 2017. Такие машины страдали от выхода из строя вентилятора радиатора, антиблокировочной системы, датчика трансмиссии, двигателя, коробки переда и системы климат-контроля).