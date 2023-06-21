Дилерам Toyota в Японии поручили готовиться к старту продаж ультра-роскошного кроссовера Century SUV

Toyota продолжает хранить молчание о проекте нового кроссовера, который должен оказаться самым дорогим в линейке японского автопроизводителя. По слухам, такая машина получит название Century SUV. Местные СМИ полагали, что дебют новинки «Тойоты» состоится уже в этом году. И накануне эти домыслы нашли свое подтверждение.

Согласно информации, раскрытой авторитетным изданием из «Страны восходящего солнца» BestCarWeb, головной офис Toyota связался со своими дилерами и посоветовал им готовиться к старту продаж самого премиального кроссовера марки. В чем должна заключаться такая подготовка – не уточняется.

Из того, что известно на сегодня о проекте Century, кроссовер получит крупные габариты, по которым превзойдет даже Land Cruiser 300.

Его длина должна составить около 5200 мм, но несмотря на такие размеры в салоне будет предусмотрено только 4 места с двумя раздельными креслами на заднем ряду.

Агрегатная линейка этой модели, разумеется, засекречена, но инсайдеры пишут о нескольких вариантах силовых установок, включая гибридную систему V6 i-Force Max, которую уже получили Tundra и Sequoia, а вскоре это должен сделать и новый Prado.

Несмотря на то, что одноименный седан Century всегда был заднеприводным, его кроссоверная версия практически наверняка окажется предложена только в полноприводном исполнении.

Что касается предполагаемой цены такого вседорожника, то японские журналисты называют цифры от 10 до 15 миллионов йен, что эквивалентно суммам от 6 до 9 миллионов рублей по текущему курсу.