Названы самые проблемные подержанные SUV: их не рекомендуют к покупке

Покупая подержанный автомобиль всегда стоит иметь в виду важное обстоятельство – насколько он надежен. Разобраться в этом вопросе решили британские аналитики, опубликовавшие ТОП б/у-кроссоверов, которые лучше обходить стороной из-за большого количества технических проблем.
Рейтинг формировался на основе опроса владельцев таких автомобилей. Он охватывал их опыт эксплуатации собственных SUV, приобретенных в подержанном состоянии за последние 2 года. Вот что в итоге получилось.
Самые ненадежные подержанные SUV по версии «WhatCar»
Range Rover Evoque (2011-2019)
Рейтинг надежности – 56,2%
Список недостатков этой модели включает в себя множество технических неисправностей, в числе которых наиболее часто упоминались проблемы с кузовом и электрикой.
За ними расположились выход из строя кондиционера, аккумулятора, выхлопной системы и трансмиссии.
Nissan Qashqai с бензиновым мотором (2014-2021)
Рейтинг надежности – 64,4%
Больше всего головной боли владельцам таких «Кашкаев» приносили их аккумуляторы, двигатели, а также различные электрические системы, включая кондиционер.
Dacia Duster (2013-2018)
Рейтинг надежности – 68,2%
Несмотря на то, что в России кроссовер Renault Duster считается одним из самых надежных, владельцы таких «паркетников» под брендом Dacia в Великобритании думают иначе, жалуясь на проблемы с кузовом, тормозами, двигателем, электрической системой, аккумулятором, внутренней отделкой, выхлопом и подвеской.
Nissan Qashqai с дизельным мотором (2007-2013)
Рейтинг надежности – 68,3%
Согласно результатам опроса, дизельный Qashqai хоть и оказался надежнее бензинового аналога, но ненамного.
В число проблем с ним владельцы занесли слабое лакокрасочное покрытие, а также неисправности тормозов, двигателя, топливной системы, подвески, коробки передач и рулевого управления.
BMW X1 (2009-2015)
Рейтинг надежности – 68,6%
Как утверждают британские аналитики, 29% респондентов, владеющих такими «БМВ», заявили, что их машина неисправна. 24% всех проблем были связаны с подвеской, а 12% пришлось на неисправности, связанные с двигателем.