Названы самые проблемные подержанные SUV: их не рекомендуют к покупке

Покупая подержанный автомобиль всегда стоит иметь в виду важное обстоятельство – насколько он надежен. Разобраться в этом вопросе решили британские аналитики, опубликовавшие ТОП б/у-кроссоверов, которые лучше обходить стороной из-за большого количества технических проблем.

Рейтинг формировался на основе опроса владельцев таких автомобилей. Он охватывал их опыт эксплуатации собственных SUV, приобретенных в подержанном состоянии за последние 2 года. Вот что в итоге получилось.

Самые ненадежные подержанные SUV по версии «WhatCar»

Range Rover Evoque (2011-2019)

Рейтинг надежности – 56,2%

Список недостатков этой модели включает в себя множество технических неисправностей, в числе которых наиболее часто упоминались проблемы с кузовом и электрикой.

За ними расположились выход из строя кондиционера, аккумулятора, выхлопной системы и трансмиссии.

Nissan Qashqai с бензиновым мотором (2014-2021)

Рейтинг надежности – 64,4%

Больше всего головной боли владельцам таких «Кашкаев» приносили их аккумуляторы, двигатели, а также различные электрические системы, включая кондиционер.

Dacia Duster (2013-2018)

Рейтинг надежности – 68,2%

Несмотря на то, что в России кроссовер Renault Duster считается одним из самых надежных, владельцы таких «паркетников» под брендом Dacia в Великобритании думают иначе, жалуясь на проблемы с кузовом, тормозами, двигателем, электрической системой, аккумулятором, внутренней отделкой, выхлопом и подвеской.

Nissan Qashqai с дизельным мотором (2007-2013)

Рейтинг надежности – 68,3%

Согласно результатам опроса, дизельный Qashqai хоть и оказался надежнее бензинового аналога, но ненамного.

В число проблем с ним владельцы занесли слабое лакокрасочное покрытие, а также неисправности тормозов, двигателя, топливной системы, подвески, коробки передач и рулевого управления.

BMW X1 (2009-2015)

Рейтинг надежности – 68,6%

Как утверждают британские аналитики, 29% респондентов, владеющих такими «БМВ», заявили, что их машина неисправна. 24% всех проблем были связаны с подвеской, а 12% пришлось на неисправности, связанные с двигателем.