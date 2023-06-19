Полностью новый Toyota Land Cruiser 250 может выглядеть так: изображения

С приближением к хоть и не официально, но обозначенным срокам премьеры нового поколения внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, в Сети появляется все больше вариаций на тему того, как может выглядеть новый японский «рамник». Накануне собственный вариант дизайна «Прадо» показал независимый дизайнер Thanos Pappas.

На опубликованных изображениях долгожданная новая генерация LC Prado предстала в полностью переработанном внешнем виде, который практически ничем не напоминает своего предшественника, продающегося практически без изменений на протяжении последних 14 лет.

По мнению автомобильного художника, свежему «Прадо» достанется брутальный экстерьер со строгими линиями, перекликающийся с недавно представленным новым поколением Lexus GX. И это немудрено, учитывая, что обе модели являются родственниками по платформе и по габаритам.

Предполагается, что новинка «Тойоты» сохранит рамную конструкцию, но может лишиться приставки к названию «Prado». Вместо нее рассматривается вариант с индексом 250.

О технической стороне модели пока официально ничего неизвестно, но ходят слухи, что машина получит под капот бензиновый битурбированный V6, работающий в паре с электрическим довеском. Аналогичная гибридная система устанавливается в Tundra, где выдает 443 л.с. и 790 Нм крутящего момента.

Предполагалось, что дебют нового «Прадо» состоится этим летом, но слухи из Японии говорят, что машину представят не раньше конца 2023 года (ориентировочно в ноябре-декабре).

В продажу она поступит в начале 2024-го и, скорее всего, в какой-то момент доберется до России, но не по официальным каналам, а по схеме параллельного импорта.