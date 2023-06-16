Автомобили этих цветов теряют в цене меньше остальных

Цвет автомобиля, который не подходит под запросы покупателя, порой заставляет его отказываться от желанного приобретения. Но, как выяснили аналитики издания «iSeeCars», этот фактор может влиять и на ликвидность машины на вторичном рынке.

Журналисты проанализировали в общей сложности более 1,3 миллиона подержанных «трехлеток», после чего назвали цвета, за которые покупатели готовы переплачивать на «вторичке».

Так, согласно исследованию американского портала, средний автомобиль теряет 22,5 процента своей стоимости спустя 3 года после начала эксплуатации, однако желтые машины дешевеют всего на 13,5 процента. Это подразумевает выгоду более 3 тысяч долларов (251 тысяча рублей).

На второй строчке по этому показателю идет бежевый цвет (потеря 17,8% от цены за 3 года), а тройку замыкает оранжевый (18,4%).

Далее располагаются: зеленый (19,2%), красный (20,6%), белый (21,9%), голубой (22%) и серый (22,5%).

Столь хорошие результаты, продемонстрированные автомобилями желтого цвета, авторы рейтинга связывают с тем, что таких машин сейчас не так много, как количества людей, желающих их приобрести.

Аналогичные выводы сделаны и в случае с авто оранжевой и зеленой палитры, спрос на которые выглядит заметно выше предложения.