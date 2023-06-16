Раскрыт недорогой седан с очень надежными двигателями и крепкой подвеской  

Первое поколение этого седана покинуло российский рынок еще в 2015 году, однако на «вторичке» спрос на такие автомобили по-прежнему очень высок. И неспроста. Во-первых, эта 4-дверка стоит относительно недорого на фоне всех своих конкурентов, а во-вторых – она может похвастать неплохо зарекомендовавшей себя линейкой двигателей.

Разумеется, речь идет о седане Chevrolet Cruze. Дорестайлинговые экземпляры этой модели сейчас можно найти по ценам примерно от 350 тысяч рублей (начальные годы выпуска или машины с высоким пробегом).

Помимо невысокой цены «Круз» может похвастать еще и неплохой управляемостью, плавностью хода и недорогой стоимостью обслуживания. А как дела с его надежностью?

Двигатели

4-дверка первого поколения (дорест) комплектовалась двумя бензиновыми атмосферными двигателями рабочим объемом 1,6- и 1,8-литра мощностью 109 и 141 л.с. соответственно. Главная их проблема заключается в прокладках теплообменника.

Кроме того, младший мог страдать от течи масла, а более производительный имел определенные проблемы с термостатом. Но все это меркнет на фоне ресурса.

Оба мотора зарекомендовали себя как очень надежные и при грамотном обслуживании способны отходить до 500 тысяч километров.

Коробки

С трансмиссиями также все весьма неплохо. 5-ступенчатая МКПП безукоризненно крепка, хотя в определенный момент все же может потребовать замены сальников приводов. Правда задуматься об этом придется ближе к 200 тысячам километрам.

Шестидиапазонный «автомат» также вполне надежен и при своевременном обслуживании не потребует от владельца серьёзных затрат на ремонт.

Подвеска

Элементы подвески Chevrolet Cruze 1 поколения считаются достаточно долговечными, но их ресурс во многом зависит от того, в каком состоянии находятся дороги.

В среднем задние амортизаторы выхаживают более 100 тысяч км, а сайлентблокам и вовсе под силу выдержать пробеги в 200 тысяч километров.