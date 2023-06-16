Названы автомобили, которые ни в коем случае нельзя покупать по параллельному импорту

Немецкая организация технадзора (TÜV) подготовила очередной обзор, в котором раскрыла самые надежные и ненадежные автомобили в Европе (TÜV Report). Редакция Daily-Motor.Ru проанализировала это исследование и отобрала из него информацию, которая может оказаться полезна россиянам, предпочитающим автомобили европейских брендов.

Как известно, сборка машин марок из «Старого Света» в России прекращена, как, собственно, и официальные поставки. Поэтому львиная доля предложений от дилеров сейчас состоит из параллельно импортированных автомобилей, многие из которых едут как раз из Европы.

Самым интересным в последнем рейтинге TÜV Report стал список автомобилей, которым не удалось пройти регулярную техническую инспекцию в 2023 году. Именно его мы и решили использовать в качестве основы для этого рейтинга.

Итак, в категории машин возрастом от 2 до 3 лет самыми ненадежными неожиданно оказались французские Dacia Logan с 11,6 процентами неисправностей, а также Dacia Dokker (10,8%) и Citroen C3 AirCross (9,4%).

Наиболее проблемными автомобилями 4-5 лет отроду стали Dacia Duster с 18% проваленными техосмотрами, VW Sharan (17,1%) и BMW 2 Active Tourer (16,7%).

Далее расположились наименее крепкие 6-7-летние машины, где вновь первенствовал Dacia Duster (24,4% проблемных автомобилей), к которому присоединились седаны BMW 5-er и 6-er (23,8%) соответственно.

Что касается самых ненадежных авто возрастом от 8 до 9 лет, то здесь лидерство за собой зарезервировал Dacia Logan (32,9%), Fiat Pinto (31,1%) и Dacia Duster (28,4%).