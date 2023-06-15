Раскрыт аналог Toyota Land Cruiser для России: он в 2 раза дешевле оригинала

Внедорожники Toyota Land Cruiser 300 практически сразу после своего дебюта стали дефицитом как в Японии, так и за пределами «Страны восходящего солнца». Не так просто купить их сейчас и в России, а те машины, что доехали до нас по параллельному импорту, стоят совсем недешево.

Впрочем, для тех, у кого не хватает на «трехсотый», существует один альтернативный вариант. Он родом из Китая.

Речь, конечно же, идет о Tank 500. Этот рамный внедорожник вышел на российский рынок совсем недавно. По длине (4886 мм) он располагается ближе к Prado, однако колесная база у него точно такая же как у старшей Toyota (2850 мм). Да и выглядит «500-ка» почти также брутально, что и «трехсотый».

Полноприводный Tank 500 комплектуется 3-литровым бензиновым мотором с двумя турбинами и комбинированным впрыском. В российской спецификации его отдача равна 299 лошадиным силам и 500 Нм, а в качестве трансмиссии используется 9-диапазонная автоматическая коробка передач.

За проходимость в «китайце» отвечает рама, неразрезной мост сзади, «понижайка» и три блокировки дифференциала. Дорожный просвет 224 мм, что на 6 мм меньше, чем у того же Land Cruiser 300.

Стоит «поднебесный» аналог «трехсотки» гораздо дешевле, чем японский «проходимец». Если LC 300 с бензиновым мотором можно найти в бюджете около 10 миллионов рублей, то Tank 500 оценен минимум в 5 миллионов 99 тысяч рублей.