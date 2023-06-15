В Германии назвали самые беспроблемные кроссоверы возрастом 10-11 лет

Сегмент автомобилей SUV (Sport Utility Vehicles), включающий в себя как кроссоверы, так и внедорожники, является самым популярным не только в России, но и в Германии. Согласно отчету Федеральной службы автомобильного транспорта (KBA) в 2022 году доля таких авто на немецком рынке составила 29,3%, что почти в 2 раза выше, чем в случае с машинами компакт- и гольф-класса.

Накануне на авторитетном портале «AutoBild» вышла подборка кроссоверов в одном из самых привлекательных с точки зрения цены для европейцев классе – возрастом от 10 до 11 лет (их средняя цена составляет около 10 тысяч евро).

Десятка формировалась на основе подсчитанного процента неисправностей, которые были зафиксированы на 2023 год в ходе технических инспекций автомобилей местной организацией «TÜV». Чем меньше оказывался этот показатель, тем выше располагался тот или иной кроссовер в рейтинге.

Самые беспроблемные кроссоверы возрастом от 10 до 11 лет по версии немцев:

1 место: Mini Countryman – процент брака 13,9;

2 место: Mitsubishi ASX – процент брака 16,1;

3 место: VW Touareg – процент брака 16,5;

4 место: BMW X1 – процент брака 16,7;

5 место: Audi Q5 – процент брака 17,4;

6 место: Audi Q3 – процент брака 19,4;

7 место: Mercedes-Benz GLK – процент брака 20,2;

7 место: Volvo XC60 – процент брака 20,2;

9 место: BMW X5/X6 – процент брака 20,4;

10 место: Skoda Yeti – процент брака 20,8.