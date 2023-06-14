Полностью новый Toyota Land Cruiser Prado показали на качественных рендерах

Одна из самых интересных новинок компании Toyota, которую японский автопроизводитель собирается представить в этом году, без сомнений считается новое поколение внедорожника Land Cruiser Prado. Долгожданная смена генерации должна привнести в его дизайн множество изменений, но каких именно – пока неизвестно. Приоткрыть занавесу тайны накануне решили независимые дизайнеры.

В Сеть выложили рендерные изображения нового «Прадо», демонстрирующие один из вариантов того, как может выглядеть младший брат Land Cruiser 300.

Как видно на компьютерной визуализации, свежий Prado может почерпнуть немало визуальных решений у своего более премиального родственника, включая похожую переднюю часть кузова с радиаторной решеткой в виде горизонтальных ламелей, почти таким же капотом, а также оптикой, объединяющей в себе основной блок фар со светодиодной подводкой дневных ходовых огней в нижней части.

При этом боковины и оконная линия машины выглядят несколько иначе, нежели в LC300, отличаясь рисунком выштамповок и более компактными «форточками» сзади.

Что касается кормы, то она по своему замыслу близка к старшей модели, но все же выглядит немного по-другому. Фонари обладают собственной графикой и отличаются формой, а большая часть бампера реализована в виде неокрашенного пластика.

Предполагается, что новый Prado будет крупнее, чем его текущая версия. Длина внедорожника должна прибавить 75 мм – до 4900 мм, ширина увеличиться на 35 мм – до 1920 мм, а высота вырасти на 10 мм – до 1900 мм. Колесная база растянется на 60 мм и составит 2850 мм.

Список двигателей «рамника» может включить в себя несколько вариантов силовых установок, включая 2,4-литровый бензиновый атмосферный мотор и 2,5-литровый агрегат. Альтернативой для них станет мощная гибридная система, заимствованная у Toyota Tundra. Ее отдача должна составить 443 лошадиные силы, а максимальный крутящий момент оказаться равным 790 Нм.

Премьера нового Land Cruiser Prado запланирована на конец 2023 года.