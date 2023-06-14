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Полностью новый Toyota Land Cruiser Prado показали на качественных рендерах

Внедорожник представят в ноябре-декабре этого года

Текст: Алексей Шмидт
land cruiser prado 2023

Одна из самых интересных новинок компании Toyota, которую японский автопроизводитель собирается представить в этом году, без сомнений считается новое поколение внедорожника Land Cruiser Prado. Долгожданная смена генерации должна привнести в его дизайн множество изменений, но каких именно – пока неизвестно. Приоткрыть занавесу тайны накануне решили независимые дизайнеры.

В Сеть выложили рендерные изображения нового «Прадо», демонстрирующие один из вариантов того, как может выглядеть младший брат Land Cruiser 300.

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Как видно на компьютерной визуализации, свежий Prado может почерпнуть немало визуальных решений у своего более премиального родственника, включая похожую переднюю часть кузова с радиаторной решеткой в виде горизонтальных ламелей, почти таким же капотом, а также оптикой, объединяющей в себе основной блок фар со светодиодной подводкой дневных ходовых огней в нижней части. 

2025 toyota land cruiser 250 prado and fortuner sw4 shine under the cgi spotlight 6

При этом боковины и оконная линия машины выглядят несколько иначе, нежели в LC300, отличаясь рисунком выштамповок и более компактными «форточками» сзади. 

Что касается кормы, то она по своему замыслу близка к старшей модели, но все же выглядит немного по-другому. Фонари обладают собственной графикой и отличаются формой, а большая часть бампера реализована в виде неокрашенного пластика.

2025 toyota land cruiser 250 prado and fortuner sw4 shine under the cgi spotlight 5

Предполагается, что новый Prado будет крупнее, чем его текущая версия. Длина внедорожника должна прибавить 75 мм – до 4900 мм, ширина увеличиться на 35 мм – до 1920 мм, а высота вырасти на 10 мм – до 1900 мм. Колесная база растянется на 60 мм и составит 2850 мм.

Список двигателей «рамника» может включить в себя несколько вариантов силовых установок, включая 2,4-литровый бензиновый атмосферный мотор и 2,5-литровый агрегат. Альтернативой для них станет мощная гибридная система, заимствованная у Toyota Tundra. Ее отдача должна составить 443 лошадиные силы, а максимальный крутящий момент оказаться равным 790 Нм. 

Премьера нового Land Cruiser Prado запланирована на конец 2023 года. 

Фото:MV Auto

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