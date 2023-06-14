Раскрыты 3 самых долговечных среднеразмерных SUV на 2023 год

Не так давно зарубежная пресса придумала термин прогнозируемая надежность. Она основывается на статистике автомобилей, перешагнувших с точки зрения пробега за цифру в 400 тысяч километров.

Мы выбрали из этого списка 3 представителя сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) в среднеразмерном классе, которые считаются наиболее долговечными благодаря высокому шансу приблизиться к отметке близкой к полумиллиону км.

Honda Pilot

Согласно исследованию «iSeeCars», именно Honda Pilot является среднеразмерным кроссовером с самой высокой прогнозируемой надежностью. Как утверждают американские аналитики, отметка в 400 тысяч км покоряется 42,7% таких машин.

Toyota 4Runner

В список самых долговечных автомобилей вошло множество моделей от Toyota, но в среднеразмерном классе SUV первенствовал 4Runner. Утверждается, что владельцы таких внедорожников в среднем могут увидеть на одометре цифру выше 400 тысяч километров в 41% случаев.

Acura MDX

Не обошел этот рейтинг и суббренд Honda – компанию Acura. Как пишут авторы этого исследования, вероятность того, что ее кроссовер MDX преодолеет отметку в 400 тысяч километров составляет 29,2%.

Вместе с тем американские аналитики подсчитали прогнозируемую надежность автомобиля в среднем по стране.

Оказалось, что шанс достигнуть пробега в 400 тысяч км есть только у 11,8% машин, колесящих по дорогам США, тогда как остальные к этой цифре уже выйдут из строя или потребуют капитального ремонта.