Раскрыт китайский кроссовер с очень надежным двигателем

Сами китайцы называли этот кроссовер никак иначе как «люксовый» и даже наделили его перелицованной внешностью, местами перекликавшейся с тогдашним BMW X1. Несмотря на множество недостатков, включая жесткую подвеску, не самую хорошую шумоизоляцию и склонность к появлению ржавчины, у него есть одно безоговорочное преимущество. И заключается оно в двигателе.

Речь идет о дорестайлинговом Brilliance V5. Такие машины появились в России в 2014 году, разойдясь за 3 года тиражом всего в 2 тысячи 500 единиц. Несмотря на это, сейчас их в разной степени потрепанности можно без особого труда отыскать на «вторичке».

Кроссоверы оснащались хоть и не самым производительным, но зато очень надежным атмосферным двигателем рабочим объемом 1,6-литра и мощностью 110 лошадиных сил.

А все потому, что в основе агрегата лежал знаменитый мотор Mitsubishi 4A92S, что несло в себе помимо минуса, заключавшегося в том, что машины с ним «не ехали», и один жирный плюс – очень высокий ресурс, для большинства китайских автомобилей по тем временам считавшийся недостижимым.

При должном обслуживании владельцы Brilliance V5 могли рассчитывать на то, что двигатель их автомобилей преодолеет отметку в 300 тысяч километров пробега и даже перешагнет за ее пределы, не создав серьезных проблем своему хозяину за этот очень длительный отрезок эксплуатации.