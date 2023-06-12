Раскрыт необычный кроссовер Honda, который способен проехать более 400 тысяч км

Эта странная на первый взгляд модель Honda продержалась на конвейере совсем недолго – менее 10 лет, но успела зарекомендовать себя как очень интересный кроссовер с просторным и практичным салоном. В Россию его официально не поставляли, однако это не мешало привозить к нам такие машины «серым» дилерам.

Речь, конечно же, идет о Honda Element. В продажу на североамериканском рынке этот вседорожник японского автогиганта, построенный на той же платформе, что и популярные CR-V и Civic, поступил в 2003 году.

Несмотря на очевидные преимущества, включающие в себя наличие у машины удобных распашных дверей, объёмного интерьера, а также прорезиненных материалов отделки салона, позволяющих мыть его при желании даже из шланга (за это Element даже в свое время был признан «лучшей машиной для собачников»), сверх популярным она так и не стала.

Суммарный объем продаж машины составил чуть более 325 тысяч единиц и в последние годы производства (2009-2010 годы) стабильно падал.

Все 8 лет производства автомобиль комплектовался безальтернативным 2,4-литровым мотором мощностью 166 лошадиных сил. Связку ему в дорестайлинговом варианте составляла 5-скоростная МКПП и 4-диапазонный «автомат», а в обновленной версии только АКПП.

Что интересно, как выяснилось впоследствии, эта модель Honda оказалась еще и одной из самых выносливых в линейке компании.

Так, согласно недавнему исследованию, проведенному аналитиками «iSeeCars», вероятность того, что кроссовер Element преодолеет отметку в 400 тысяч километров пробега равна 27,8%.

Это даже выше, чем в случае с бестселлерами CR-V (27,5%) и Accord (27,1%), которые за долгие годы пребывания на конвейере зарекомендовали себя как одни из самых надежных автомобилей в мире.