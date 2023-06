В России появился Suzuki Jimny в тюнинге под Land Rover Defender

На российском рынке появился новый внедорожник Suzuki Jimny, но не простой, а переживший интересный тюнинг. Автором этого пакета доработок является местная компания DAMD, которая имеет в своем арсенале сразу три варианта японского «рамника» – Little G (дизайн под G-Class), Little B (под Ford Bronco), Little D (под классический «Дефендер»).

В Россию привезли Jimny с тюнинг-китом под названием Little D, который превратил этот 3-дверный внедорожник в копию Land Rover Defender.

Машина получила большой капот, напоминающий старые версии «Дефендеров», похожую решетку радиатора, такие же круглые фары и поворотники, бампер с защитной пластиной и увеличенные дверные проемы. Венчают картину легкосплавные колесные диски, обутые в «зубастые» покрышки компании Toyo Tires.

В объявлении указано, что под капотом внедорожника установлен 0,7-литровый мотор Suzuki, выдающий 64 лошадиные силы. Пару ему составляет автоматическая коробка передач и система 4WD.

Заявленный пробег машины, до этого успевшей поездить только по Японии, составляет 2 тысячи 369 километров. За автомобиль, находящийся сейчас во Владивостоке, его продавец собирается выручить как ни странно всего 1 миллион 20 тысяч рублей, что даже дешевле, чем стоит новая Lada Vesta.