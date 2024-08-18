Роскошный французский седан по цене новой Lada Vesta: на нем ездили президенты и хвалили в Top Gear

В 2005 году Citroen начал продажи своего высококлассного седана C6. Машина так и осталась малоизвестной, но превратилась в культовую среди поклонников комфорта и роскоши. Сегодня этот автомобиль можно купить и в России. Вот только стоит он как новая Lada Vesta.

Citroen C6 известен тем, что обладал элегантным дизайном, сложной гидропневматической подвеской и великолепным кожаным салоном.

Кроме того, он был просторен внутри, удивлял невероятно вместительными передними креслами, спроектированными для максимального комфорта, а также мог похвастать новейшими технологиями начала 2000-х, такими как активный задний спойлер, ксеноновые фары, проекционный дисплей и датчики давления в шинах.

Автомобиль получился настолько удачным, что про него сняли один из эпизодов шоу Top Gear, где его ведущие Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд восторженно отозвались об этом седане, отметив его дизайн, удивительные технологические особенности и высочайший уровень роскоши.

А еще C6 был одним из любимых видов транспорта для французской элиты, а президенты Франции Жак Ширак и Николя Саркози выбирали C6 в качестве своего официального автомобиля.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в России сегодня продают всего две таких машины и их стоимость несмотря на возраст и наезженный километраж сопоставима с топовыми комплектациями новой Lada Vesta. Первый экземпляр выпущен в 2006 году и находится в Уфе. Он оснащен 2,9-литровым 215-сильным бензиновым мотором и обладает пробегом в 147 тысяч километров. Цена не него составляет 1 миллион 800 тысяч рублей.

Более свежий автомобиль 2011 производственного года с 3-литровым «дизелем» на 241 л.с. оценен продавцом из Москвы чуть дешевле – в 1 миллион 700 тысяч рублей.