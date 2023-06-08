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Назван самый популярный в России кроссовер: спойлер – он китайский

Китайские «паркетники» борются за звание самого популярного второй месяц подряд

Текст: Алексей Шмидт
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Долгое время самым продаваемым автомобилем в сегменте кроссоверов и внедорожников в России была отечественная Lada Niva Travel, остающаяся и сейчас самым доступным предложением в этом классе. Однако с недавних пор за первую строчку в этом ТОП-е началось настоящее сражение, где лидеры меняются чуть ли не каждый месяц.

Согласно отчету аналитического издания «Автостат», ссылающегося на данные АО «ППК», по итогам мая 2023 года самым продаваемым SUV в стране оказался Haval Jolion.

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Спрос на этот автомобиль в последний месяц весны вырос ни много ни мало в 6,5 раз, составив 3 тысячи 900 реализованных машин. 

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Что интересно, еще в апреле самым продаваемым кроссовером в стране был Geely Coolray (на фото выше), который спустя месяц откатился на вторую строчку с результатом в 3 тысячи 500 реализованных автомобилей. 

Замкнула тройку Lada Niva Travel, которую в мае покупатели приобрели в количестве 3 тысяч 200 штук, что соответствует росту в 3,9-раза. 

В ТОП-5 наиболее популярных кроссоверов и внедорожников в России по итогам прошлого месяца также вошли: Chery Tiggo 7 Pro Max (3 тысячи 100 реализованных машин) и Lada Niva Legend (2 тысячи 700 проданных экземпляров).  

Источник:Автостат

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