Назван самый популярный в России кроссовер: спойлер – он китайский

Долгое время самым продаваемым автомобилем в сегменте кроссоверов и внедорожников в России была отечественная Lada Niva Travel, остающаяся и сейчас самым доступным предложением в этом классе. Однако с недавних пор за первую строчку в этом ТОП-е началось настоящее сражение, где лидеры меняются чуть ли не каждый месяц.

Согласно отчету аналитического издания «Автостат», ссылающегося на данные АО «ППК», по итогам мая 2023 года самым продаваемым SUV в стране оказался Haval Jolion.

Спрос на этот автомобиль в последний месяц весны вырос ни много ни мало в 6,5 раз, составив 3 тысячи 900 реализованных машин.

Что интересно, еще в апреле самым продаваемым кроссовером в стране был Geely Coolray (на фото выше), который спустя месяц откатился на вторую строчку с результатом в 3 тысячи 500 реализованных автомобилей.

Замкнула тройку Lada Niva Travel, которую в мае покупатели приобрели в количестве 3 тысяч 200 штук, что соответствует росту в 3,9-раза.

В ТОП-5 наиболее популярных кроссоверов и внедорожников в России по итогам прошлого месяца также вошли: Chery Tiggo 7 Pro Max (3 тысячи 100 реализованных машин) и Lada Niva Legend (2 тысячи 700 проданных экземпляров).