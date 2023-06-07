Новый кроссовер Lada на базе «Весты» будет близок к Toyota RAV4, VW Tiguan и Kia Sportage

В прошлом году компания «АвтоВАЗ» анонсировала планы по запуску в производство нового кроссовера Lada, который будет построен на платформе актуального флагмана этого бренда Vesta NG. Предполагалось, что автомобиль позволит российской марке закрепиться в популярном сегменте SUV, но какой именно его подкатегории информации не было. Накануне эти сведения были раскрыты генеральным директором «АвтоВАЗа» Максимом Соколовым.

В интервью нашим коллегам из издания «Коммерсант» глава тольяттинского автогиганта объяснил выбор этой модели в качестве нового флагмана марки, а также назвал подкласс, к которому можно будет относить новый кроссовер Lada:

«Чтобы разработать новую модификацию, новую модель, такого класса переходного между B и C, то есть почти приближающуюся к полноразмерам, мы отвели очень короткий срок для наших инженеров – два года».

Если верить этой информации, то новый кроссовер «АвтоВАЗа» (по крайней мере с точки зрения габаритов) окажется близок к моделям сегмента SUV-С, в который в России входят популярные Toyota RAV4, VW Tiguan и Kia Sportage и другие. Их длина в среднем составляет 4500 мм, а колесная база равна примерно 2700 мм.

Вместе с тем, Максим Соколов подтвердил планы компании, согласно которым эта новинка Lada должна увидеть свет в ближайшие несколько лет:

«Наша задача уже в 2025 году поставить этот автомобиль на конвейер».

На «АвтоВАЗе» называют кроссовер на базе Vesta потенциальным бестселлером, но раскрывать важные подробности о перспективном проекте, включая его техническое оснащение, дизайн и возможную цену, пока не готовы.

Занавеса тайны будет снята ближе к концу 2024 года, когда, предположительно, может состояться премьера этой модели.