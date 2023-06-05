Названы 10 лучших больших кроссоверов до 2 миллионов рублей

Эксперты британского аналитического издания «Whar Car?» опубликовали свежий рейтинг лучших по мнению журналистов из «Туманного Альбиона» больших кроссоверов с ценой до 20 тысяч фунтов стерлингов или 2 миллиона рублей.
При формировании этого ТОП-а его авторы раскрыли не только плюсы, но и минусы таких машин, которые выявились в ходе многочисленных опросов, проведенных редакцией журнала за последний год. Вот что в итоге получилось:
10 место – Lexus NX
Преимущества: высокая надежность, хорошая шумоизоляция и приятная подвеска, наличие расширенной гарантии;
Недостатки: цена, плохая управляемость, неудобная мультимедийная система;
9 место – Toyota RAV4
Преимущества: просторный и удобный салон, комфортное управление;
Недостатки: не самые качественные материалы отделки, отсутствие производительных двигателей, не лучшая управляемость в классе;
8 место – Hyundai Santa Fe
Преимущества: практичный и хорошо оборудованный интерьер, комфортная подвеска;
Недостатки: невысокая ликвидность, слишком большой расход топлива, недостаток пространства на третьем ряду сидений;
7 место – Kia Sorento
Преимущества: большой и практичный салон, неплохое оснащение, способность буксировать тяжелые прицепы;
Недостатки: плохая управляемость, высокий уровень вредных выбросов;
6 место – Citroen C5 Aircross
Преимущества: плавная работа подвески, хорошая шумоизоляция, эффективные двигатели;
Недостатки: сильные крены во время резких поворотов, отсутствие 7-местного варианта, невысокая надежность;
5 место – BMW X3
Преимущества: просторный и стильный салон, хорошая управляемость, широкий список оснащения, отличная мультимедийная система;
Недостатки: высокая цена, нет 7-местной версии, жесткая подвеска в версии M Sport;
4 место – Skoda Kodiaq
Преимущества: качественный и просторный салон, приятная работа 2-литрового дизеля, отличное соотношение цена/качество;
Недостатки: плохая плавность хода, не самый практичный интерьер в классе;
3 место – Ford Kuga
Преимущества: просторный салон, невысокий расход топлива, низкая цена;
Недостатки: некачественный интерьер, плохая мультимедийная система, объем багажника слишком мал;
2 место – Audi Q5
Преимущества: высокая плавность хода, качественный интерьер, невысокие эксплуатационные расходы для своего класса;
Недостатки: рулевому управлению не хватает остроты, нет 7-местной версии, жесткая подвеска;
1 место – Peugeot 5008
Преимущества: практичный салон, хорошая управляемость, комфортные сиденья;
Недостатки: не самое богатое оснащение, недостаточно места над головой, неудачная мультимедийная система.