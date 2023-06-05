Названы 10 лучших больших кроссоверов до 2 миллионов рублей

Эксперты британского аналитического издания «Whar Car?» опубликовали свежий рейтинг лучших по мнению журналистов из «Туманного Альбиона» больших кроссоверов с ценой до 20 тысяч фунтов стерлингов или 2 миллиона рублей.

При формировании этого ТОП-а его авторы раскрыли не только плюсы, но и минусы таких машин, которые выявились в ходе многочисленных опросов, проведенных редакцией журнала за последний год. Вот что в итоге получилось:

10 место – Lexus NX

Преимущества: высокая надежность, хорошая шумоизоляция и приятная подвеска, наличие расширенной гарантии;

Недостатки: цена, плохая управляемость, неудобная мультимедийная система;

9 место – Toyota RAV4

Преимущества: просторный и удобный салон, комфортное управление;

Недостатки: не самые качественные материалы отделки, отсутствие производительных двигателей, не лучшая управляемость в классе;

8 место – Hyundai Santa Fe

Преимущества: практичный и хорошо оборудованный интерьер, комфортная подвеска;

Недостатки: невысокая ликвидность, слишком большой расход топлива, недостаток пространства на третьем ряду сидений;

7 место – Kia Sorento

Преимущества: большой и практичный салон, неплохое оснащение, способность буксировать тяжелые прицепы;

Недостатки: плохая управляемость, высокий уровень вредных выбросов;

6 место – Citroen C5 Aircross

Преимущества: плавная работа подвески, хорошая шумоизоляция, эффективные двигатели;

Недостатки: сильные крены во время резких поворотов, отсутствие 7-местного варианта, невысокая надежность;

5 место – BMW X3

Преимущества: просторный и стильный салон, хорошая управляемость, широкий список оснащения, отличная мультимедийная система;

Недостатки: высокая цена, нет 7-местной версии, жесткая подвеска в версии M Sport;

4 место – Skoda Kodiaq

Преимущества: качественный и просторный салон, приятная работа 2-литрового дизеля, отличное соотношение цена/качество;

Недостатки: плохая плавность хода, не самый практичный интерьер в классе;

3 место – Ford Kuga

Преимущества: просторный салон, невысокий расход топлива, низкая цена;

Недостатки: некачественный интерьер, плохая мультимедийная система, объем багажника слишком мал;

2 место – Audi Q5

Преимущества: высокая плавность хода, качественный интерьер, невысокие эксплуатационные расходы для своего класса;

Недостатки: рулевому управлению не хватает остроты, нет 7-местной версии, жесткая подвеска;

1 место – Peugeot 5008

Преимущества: практичный салон, хорошая управляемость, комфортные сиденья;

Недостатки: не самое богатое оснащение, недостаточно места над головой, неудачная мультимедийная система.