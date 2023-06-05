Раскрыты 5 автомобилей, которые проедут более 300 тысяч км

Одним из наиболее важных факторов при покупке нового или подержанного автомобиля является его надежность. Какие именно машины являются лучшими с точки зрения этого показателя решили разобраться журналисты издания «HotCars».

Аналитики оценивали беспроблемность той или иной модели по числу неисправностей, с которыми сталкивались их владельцы. Кроме того, они выявляли средний максимальный пробег, после преодоления которого машина может выйти из строя или потребовать капитального ремонта.

Самые надежные автомобили по версии журнала «HotCars»

1 место – Lexus ES (2017)

Согласно отчету аналитиков, Lexus ES 350 способен в среднем проехать более 204 тысяч миль (328 тысяч километров), не нуждаясь при этом в дорогостоящем ремонте. Средняя оценка надежности оказалась самой высокой среди всех участников рейтинга, составив 96 баллов из 100.

2 место – Toyota Corolla (2019)

По информации американских журналистов, средний максимальный пробег этой модели «Тойота» составляет примерно столько же, сколько и в случае с Lexus ES, то есть 204 тысячи миль или 328 тысяч км. При этом с точки зрения общей надежности «Королла» уступила «Лексусу» 4 балла, набрав 92 очка из 100 возможных.

3 место – Toyota Camry (2014)

Надежность этой 4-дверки D-класса от Toyota была оценена в 92 балла из 100, тогда как средний максимальный пробег в случае с бензиновым вариантом равен 223 тысячам 249 милям (около 360 тысяч км).

Что интересно, у гибридного седана этот показатель оказался на 7 тысяч миль выше (230 тысяч 250 миль или 370 тысяч километров).

4 место – Lexus RX350 (2015)

Средний срок службы этого популярного кроссовера Lexus, если верить информации аналитиков из США, составляет от 250 до 300 тысяч миль (402 – 482 тысячи километров). А общая оценка надежности составила 90 баллов из 100.

5 место – Honda CR-V (2011)

Знаменитый кроссовер компании «Хонда» по оценке журналистов способен ездить без поломок до 216 тысяч миль или 347 тысяч километров. Тогда как за общую беспроблемность машина сумела набрать ровно столько, сколько Lexus RX350, то есть 90 баллов из 100 возможных.