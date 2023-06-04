Будут ездить вечно: раскрыты 15 самых надежных автомобилей на планете

Некоторые утверждают, что автомобили уже не так надежны, как были раньше, однако это не совсем так. Собственное доказательство решили продемонстрировать скептикам журналисты американского издания «Top Speed», опубликовавшие список из самых беспроблемных машин на планете.

В него вошли не только примеры из 90-х годов прошлого столетия, но и из 2010-х и даже 2020-х.

Большая часть информации о надежности, которая и стала основой этого рейтинга, черпалась из авторитетных исследовательских изданий J.D.Power, RepairPal, Edmunds, Carsurvey и CarEdge. Вот что в итоге получилось:

Самые надежные автомобили в мире по состоянию на 2023 год по версии «TopSpeed»

1 место – Honda Civic (1990);

2 место – Volvo 900 Series (1997);

3 место – Mercedes-Benz W124 (1995);

4 место – Honda Accord (2007);

5 место – Toyota Corolla (2007);

6 место – Mitsubishi Lancer (2008);

7 место – Toyota 4Runner (2013);

8 место – Toyota Camry (2015);

9 место – Lexus ES (2015);

10 место – Toyota RAV4 (2017);

11 место – Mazda MX-5 Miata (2021);

12 место – Hyundai Kona (2021);

13 место – Toyota Prius (2022);

14 место – Lexus GX (2021);

15 место – Mazda CX-9 (2022).

Абсолютными лидерами среди компаний, выпускающих самые надежные автомобили, стали японские марки. В ТОП-15 вошло сразу 12 автопроизводителей из страны «Восходящего солнца».

Вклиниться в этот список удалось лишь по одной модели из Швеции (Volvo 900 Series) и Германии (Mercedes-Benz W124) соответственно, которые выпускались еще в 90-х, а также одному современному «корейцу» (Hyundai Kona).