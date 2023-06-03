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Раскрыт самый проблемный среднеразмерный кроссовер в 2023 году

Его выпускает американская компания Ford

Текст: Алексей Шмидт
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Этот кроссовер стал пионером в сегменте среднеразмерных SUV более трех десятилетий назад и по-прежнему пользуется высоким спросом среди покупателей. Всё благодаря собственному стилю, мощным двигателям, просторному и удобному салону, а также неплохим внедорожным возможностям. Но как минимум один недостаток у него есть, и касается он надежности.

Речь идет о модели Ford Explorer. Один из самых популярных на сегодняшний день автомобилей в среднеразмерном SUV-сегменте обладает множеством сильных сторон, но как показали опросы его владельцев в этом году, в их число не входит беспроблемность. 

Front view of white 2023 Ford Explorer best selling midsize SUV and also the most unreliable

Согласно исследованию «Consumer Reports Auto Reliability Survey», в 2023 году «Эксплореру» досталось звание самого ненадёжного автомобиля в своем классе. 

В рамках подготовки материала его авторы собрали отзывы тысяч владельцев таких машин за предыдущие 12 месяцев, которые пожаловались на множество проблем, включая: частые утечки масла, неисправности тормозов, слабое лакокрасочное покрытие, поломки двигателя, выход из строя электрики, а также плохую шумоизоляцию.

Cabin in 2023 Ford Explorer best selling midsize SUV and also the most unreliable

К большому сожалению для Ford, именно Explorer досталась наименьшая оценка с точки зрения отсутствия проблем в сравнении с любой другой моделью в этом сегменте. Следовательно, владельцы назвали этот кроссовер наименее надежным SUV средних размеров.

Источник:Сonsumerreports

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