Раскрыты 3 очень надежных и безопасных кроссовера до 1,5 миллиона рублей

Как известно, купить новый кроссовер в России дешевле полутора миллионов рублей в нынешних реалиях невозможно. Так что единственным вариантом в таком бюджете может стать «поход» на «вторичку». Но какие из них могут похвастать образцовой надежностью, а также безопасностью?

Ответ на этот вопрос дали американские эксперты из аналитического агентства «KBB», назвавшие лучшие кроссоверы по двум этим качествам в бюджете до 15 тысяч долларов. В России их можно купить имея в кармане около 1,5 миллиона рублей.

Honda CR-V (2014)

Один из первых компактных кроссоверов на мировом рынке, который обладает приятным внешним обликом, а также просторным и удобным интерьером. Двигатели и трансмиссии этой модели отличаются выдающейся выносливостью, а также не самой высокой прожорливостью.

А еще CR-V очень безопасный. В 2014 году модели была присвоена награда Top Safety Pick, а национальное управление безопасностью дорожного движения (NHTSA) присудила ему 4 звезды из 5 возможных.

Mazda CX-5 (2014)

Бестселлер «Мазды» отвечает всем требованиям к отличным компактным кроссоверам за относительно небольшие по нынешним временам деньги. У него отличная управляемость, комфортный салон, а также неплохой по объему багажник.

Что касается надежности, то и с ней все замечательно. Атмосферные двигатели, «механика» и классический «автомат» делают свое дело и способны порадовать владельцев таких машин высоким ресурсом.

С безопасностью все выглядит также очень неплохо. Автомобиль 2014 года получил награду Top Safety Pick Plus, а в краш-тестах NHTSA заработал 4 звезды из 5 возможных.

Toyota RAV-4 (2009)

Несмотря на то, что этот кроссовер Toyota заметно старее своих вышеназванных визави, он все еще способен потягаться с ними совокупностью качеств, таких как надежность моторов, трансмиссий и подвески, а также даже по уровню безопасности.

Благодаря наличию в некоторых комплектациях таких RAV-4 системы контроля тяги и устойчивости, а также за счет хороших результатов, продемонстрированным в ходе краш-тестов, в 2009 году автомобилю присвоили престижную награду IIHS Top Safety Pick.