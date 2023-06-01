ДомойАвтоновости сегодня«Мусорный тюнинг»: седан Toyota Corolla превратили в робота-трансформера, похожего на Tesla

«Мусорный тюнинг»: седан Toyota Corolla превратили в робота-трансформера, похожего на Tesla

В качестве деталей для тюнинг-кита использовалось все, что нашлось на свалке

Текст: Алексей Шмидт
Front angle view of customized Toyota Corolla that looks like Tesla Model X Transformers robot 1

Бюджетный седан Toyota Corolla последнее, что приходит в голову, когда речь заходит о необычных тюнинг-проектах. Автомобиль известен своей надежностью и практичностью, но не так хорош для сложных работ с кузовом. 

Впрочем, это не помешало владельцу такой 4-дверки из Южной Африки подготовить один из самых экстремальных вариантов Corolla в мире. Мужчина преобразовал внешность своей машины в робот-автомобиль, похожий на одну из популярных моделей Tesla.

На южноафриканском рынке Corolla носит имя Tazz, поэтому для названия проекта было выбрано ласковое наименование «Tazzla». Автомобиль выглядит как нечто среднее между Tesla Model X с дверями по типу «крылья чайки» и роботом-десептиконом из франшизы «Трансформеры».

Rear angle view of modified Toyota Corolla Tazzla that looks like Tesla Model X Transformers robot

Для того, чтобы реализовать свою задумку, владелец Corolla отправился на свалку и собрал мусор и переработанные материалы, после чего успешно применил их в проекте. Машине досталась красно-синяя цветовая схема, намекающая на костюм Человека-паука, а также его эмблема на капоте и на крышке багажника. 

Снимок экрана 2023 06 01 в 14.50.14

Что интересно, кастомизированная Toyota Corolla Tazzla разрешена для использования на дорогах общего пользования и полностью безопасна. Для того, чтобы ездить на ней, мужчине пришлось пройти тесты на пригодность машины к эксплуатации, включая проверку модифицированных световых индикаторов и стоп-сигналов.

Снимок экрана 2023 06 01 в 14.51.56

Несмотря на то, что получившийся автомобиль выглядит как нечто, близкое к Tesla, под капотом машины установлен стандартный бензиновый двигатель от Corolla E90 шестого поколения.

Источник:YouTube

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+