Раскрыт лучший среднеразмерный кроссовер: он гибридный и продается в России

Сегмент среднеразмерных кроссоверов крайне перенасыщен предложениями от различных автомобильных брендов, так что выбрать лучший вариант порой оказывается непросто. Помочь в этом покупателям решили аналитики «Consumer Reports», опубликовавшие свежий рейтинг лучших автомобилей в этом классе SUV.

Американские журналисты провели ресурсные испытания практически всех представленных на сегодняшний день на рынке среднеразмерных кроссоверов, а также опросили владельцев таких машин, после чего подсчитали набранные ими баллы и назвали лучший автомобиль в этом сегменте.

Им оказался корейский бестселлер Hyundai Santa Fe, но не тот, к которому привыкли в России, а гибридный. Кроссовер заработал 88 баллов из 100 с точки зрения надежности, а также оказался одним из лучших в своем классе по показателям расхода топлива, дальности хода и динамики.

Что касается отзывов владельцев, то они похвалили «Санта Фе» за просторный и удобный салон, отлично подходящий под запросы семейных людей, а также наличие системы полного привода уже в «базе».

Напомним, гибридные Santa Fe комплектуются 1,6-литровым 4-цилиндровым бензиновым мотором с турбонаддувом, работающим в паре с электрическим двигателем. Суммарная отдача этого тандема составляет 226 лошадиных сил, а расход топлива в среднем равен около 6-литрам на 100 км.

В отличие от обычных кроссоверов без электрического довеска гибридные «Санта Фе» ввозят в Россию всего несколько компаний. Цены на машины 2022 года выпуска начинаются с отметки в 2 миллиона 500 тысяч рублей и доходят до 5 миллионов 500 тысяч рублей.